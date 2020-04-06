بيلد الألمانية: ملك تايلاند يترك الحجر الصحى بجبال الألب ويعود إلى بلاده

هناء أبو العز

فى مرحلة ما ، تصبح أكثر الأماكن المعدة للحجر الصحى إرضاءً، غير محتملة، حتى لو كانت مخصصة لملك، فبعد أيام قليلة من عزلته مع 20 من النساء اللاتى اختارهم للبقاء معه فى Grand Hotel Sonnenbichl بألمانيا، الذى خصصه كاملًا فى جبال الألب ليبقى بعيدًا عن وباء كورونا المستجد، اختار ملك تايلاند مها فاجيرالونكورن والمعروف أيضًا باسم راما اكس أن يترك سرًا الفندق ليعود إلى تايلاند للمشاركة فى مهرجان شاكري اليوم ، الذى يخلد ذكرى تأسيس السلالة الملكية.

وهو حدث لا يمكن تفويته للحاكم المثير للجدل ، الذي يواجه مقاومة متزايدة داخل مملكته، تحت شعار "لماذا نحتاج إلى ملك؟" حيث تطالبه مجموعة من الناس بالتنازل عن الملك، وفقًا لصحيفة بيلد الألمانية التى ذكرت أيضًا أن ملك تايلاند تصل ثروته إلى 100 مليار يورو، ولايهتم بانتقاده.

وعلقت الخطوط الجوية التايلاندية عملياتها المنتظمة منذ أكثر من أسبوع بسبب كورونا، لكن الشركة كانت سعيدة بعمل استثناء للملك ، ونقلت الملك حصريًا إلى الوطن - بإذن خاص.

وقد تم إغلاق مطار بانكوك ، الضخم ، خلال الأيام الثلاثة الماضية، والسبب الرسمي هو الاضطراب الذي سببه 100 سائح تايلاندي رفضوا ، بعد وصولهم إلى بانكوك ، والذهاب إلى منشأة الحجر الصحي بالولاية.

و من المشكوك فيه ما إذا كانت رحلته القصيرة وعودته إلى جارميش تتوافق مع لوائح الحجر الصحي.