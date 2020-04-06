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بولندا تبتكر مادة لإبطاء الإصابة بفيروس كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 10:22 ص
بولندا تبتكر مادة لإبطاء الإصابة بفيروس كورونا فيروس كورونا
كتب محمد عبد المجيد

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أعلن علماء جامعة ياغيلونيا بمدينة كراكوف فى بولندا، عن ابتكار مادة يمكنها إبطاء انتشار عدوى فيروس كورونا كثيرا، وقال كشيشتوف بيرتشن عالم الفيروسات فى الجامعة، للصحفيين "هذه المادة هى أول ابتكار فى هذا المجال على مستوى العالم".
 
و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، وفقا للباحثين النتائج "واعدة جدا، وهى خطوة أولى على طريق ابتكار الدواء المطلوب".
 
و المادة التى ابتكرها علماء جامعة ياغيلونيا، هى عبارة عن مركب كيميائى أطلقوا عليه أسم  HTCC، يمكنها إبطاء انتشار الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وكذلك فيروس MERS-CoV الخطير.
 
وقد حصل العلماء، على براءة اختراع عن ابتكارهم واختبروه على الحيوانات، ولكنهم لم يحصلوا على موافقة الجهات المختصة لاختباره على الناس. 
 
وأظهرت نتائج اختباره على الفئران المخبرية عن طريق الاستنشاق، لم تلاحظ أى اعراض جانبية وسمية تشير إلى ضعف وظائف الرئتين.
 
وأساس هذا المركب، هو مركب شيتوزان Chitosan، الذى يحصل عليه من الربيان أو الفطر. 
وقد اتضح للباحثين، أن هذا المركب يرتبط ببروتين "تاج" الفيروس، ويمنع تفاعله مع المستقبلات الخلوية، وبالتالى يمنع توغله فى الخلايا.
 
 

بولندا

كورونا

فيروس كورونا

مارس

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