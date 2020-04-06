من جانبه، قال وزير الصحة النمساوي ردولف انشوبير - في تصريح إن الحكومة شددت الإجراءات الصحية بمناسبة حلول عيد القيامة خاصة ما يتعلق بمنع التجمعات الكبيرة حتى داخل المنازل رغم الانتقادات الاجتماعية لهذا الأمر.