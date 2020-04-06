كتب سمير حسنى

أعلنت السلطات فى التشيك، تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا تدريجيا، جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة سكاى نيوز الإخبارية قبل قليل، وتعد التشيك الدولة الثانية التى أعلنت تخفيف القيود المفروضة بسبب انتشار الفيروس التاجي، حيث أعلنت النمسا اليوم الاثنين عن رفع تدريجي لقيود الإغلاق بسبب فيروس كوورنا المستجد اعتبارا من 14 أبريل الجارى.

وفى وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية فى النمسا، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إلى 12 ألفا و51 حالة، بينما توفى 204 أشخاص، فيما تعافى 2988 شخصا، وذكر بيان لوزارة الصحة النمساوية أنه يوجد 1056 حالة فى المستشفى منهم 244 حالة في وحدات العناية المركزة، لافتا إلى أن عدد الوفيات يتوزع على الولايات النمساوية كالتالى: بورجنلاند (3)، كارينثيا (4)، النمسا السفلى (31)، النمسا العليا (20)، سالزبورج (14)، ستيريا (53)، تيرول (35)، فورارلبرج (4)، فيينا (40).

من جانبه، قال وزير الصحة النمساوي ردولف انشوبير - في تصريح إن الحكومة شددت الإجراءات الصحية بمناسبة حلول عيد القيامة خاصة ما يتعلق بمنع التجمعات الكبيرة حتى داخل المنازل رغم الانتقادات الاجتماعية لهذا الأمر.

كانت جمهورية التشيك سجلت ثمانى وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع اجمالى الوفيات إلى 32 فيما وصلت الإصابات بالفيروس إلى 3330 حالة إصابة بعد تسجيل 328 إصابة جديدة.



وذكرت وكالة الأنباء التشيكية نقلًا عن وزارة الصحة في البلاد أن 55 ألف اختبار أجرى حتى الآن لكشف الفيروس. وشملت معظم الإصابات العاصمة براج فضلًا عن أن معظم الوفيات من كبار السن ونصفهم من سكان العاصمة.