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بعد أسبوع سجن فى ألمانيا لاختراقه الحظر.. لاجئ سوري: وداعًا للحرية سأبقى فى المنزل .. فيديو

الإثنين، 06 أبريل 2020 03:50 م
بعد أسبوع سجن فى ألمانيا لاختراقه الحظر.. لاجئ سوري: وداعًا للحرية سأبقى فى المنزل .. فيديو لاجئ سورى فى ألمانيا
كتبت: هناء أبو العز

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بعد أن خرق الإجراءات الاحترازية عدة مرات بدون أسباب ضرورية، ألقت السلطات الألمانية القبض على اللاجئ السورى أحمد تشوت، بتهمة انتهاك قيود الخروج، وأودعته سجن لاندشوت لمدة يومين، ليحتجز هناك فى الفترة من 28 مارس وحتى 3 ابريل.
 
التقت صحيفة بيلد الألمانية بالشاب السورى فور خروجه، وعبر عن سعادته بالخروج من السجن والعودة مرة أخرى إلى طفله، قائلأ: سألتزم بالإجراءات وسأذهب في نزهة أولاً ثم إلى طفلي،  بعد ذلك ألعب   البلاي ستيشن وكرة القدم والحرب  على موبايلى.
 
وفى لقطة ساخرة حمل أحمد زجاجة من الفودكا والبيرة ، وقال فى لقائه المصور: "ابق في المنزل ولا تخرج.  
وكان أحمد قد تم القاء القبض عليه فى منطقة حوض ايسار في لاندشوت، ووفقاً للشرطة ، فقد كان "في نوبة سكر" مع شخص آخر ، ليعيده القاضى مرة أخرى إلى السجن.
 
 
 
وقال أحمد "الآن لن أخرج مرة أخرى ولن يتم القبض علي بعد الآن ، وسأبقى فى المنزل للحفاظ على حياتى وحياة الأخرين، بعد أن تم القبض علي رفقة صديقى واننا  "لم نحافظ على مسافة متر ونصف المتر، ولكن كل الأعذار لم تساعد.
كما قام أحمد بتوجيه من يقابلهم فى الشارع بعد ذلك بالبقاء فى المنزل .
 
 من جانبه قال رئيس الشرطة هيلموت إيبنشتاينر : إذا انتهك شخص ما مرارًا قيود الخروج ، فيجب رفع الأسلحة الثقيلة في مرحلة ما، خاصة وأن أحمد   لم يكن صفحة بيضاء فقد تم التحقيق معه أربع مرات ، من بين أمور أخرى بسبب الاعتداء على شخص ، والقيادة بدون ترخيص .
 
ولكن يبدو أن الوقت في السجن قد ترك بصماته عليه حيث قال : "الآن أنا ذاهب في نزهة لأنني كنت في السجن طوال الأسبوع ولم يكن لدي أي فرصة للخروج". 
 
 ومع  رفع علامة السلام ، قال أحمد:  وداعًا للحرية: "ابق في المنزل ولا تخرج. حظا سعيدا لكم .
 
 

ألمانيا

اختراق الحظر

لاجئ سورى

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