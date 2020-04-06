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بريطانيا تنعى محمود جبريل: له دور هام فى قيادة ليبيا نحو مستقبل أكثر ديمقراطية

الإثنين، 06 أبريل 2020 02:02 م
بريطانيا تنعى محمود جبريل: له دور هام فى قيادة ليبيا نحو مستقبل أكثر ديمقراطية محمود جبريل
كتب محمد تهامى زكى

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أعربت السفارة البريطانية فى العاصمة الليبية طرابلس، عن حزنها الشديد لوفاة الدكتور محمود جبريل، رئيس الوزراء الليبى السابق، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، مؤكدة أنه كان له دوراً هاماً فى قيادة ليبيا نحو مستقبل أكثر ديمقراطية.

وكتبت السفارة عبر حسابها على تويتر: "ببالغ الحُـزن والأسى تلقينا خبر وفاة رئيس الوزراء الليبى السابق، الدكتور محـمود جبريل"، مضيفة: "كان للدكتور جبريل دور هام فى قيادة ليبيا نحو مستقبل أكثر ديمقراطية، تعـازينا الحارة لأفراد أسرته وإلى الشعب الليبى".

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وتوفى رئيس الوزراء الليبى السابق ورئيس حزب تحالف القوى الوطنية محمود جبريل، أمس الأحد، عن عمر 68 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ولد جبريل فى عام 1952، وحصل على شهادة البكالوريوس فى الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1975، والماجستير فى العلوم السياسية من جامعة بتسبيرج بولاية بنسلفانيا فى الولايات المتحدة عام 1980، والدكتوراه فى التخطيط الاستراتيجى من نفس الجامعة عام 1984.

وكان مصدر ليبى مطلع، أكد لليوم السابع، أمس الأحد، وفاة الدكتور محمود جبريل، رئيس وزراء ليبيا الأسبق، رئيس تحالف القوى الوطنية الليبى، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور محمود جبريل توفى بسبب إصابته بفيروس كورونا بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الإعلان عن دخوله المستشفى يوم 27 مارس الماضى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ويعانى الدكتور محمود جبريل من مشكلات فى القلب وهو ما تسبب فى تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.


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