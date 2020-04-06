اليوم السابع
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برلمانيون بريطانيون يتهمون الصين بالتسبب فى أزمة كورونا لتمرير معلومات مضللة

الإثنين، 06 أبريل 2020 01:30 م
برلمانيون بريطانيون يتهمون الصين بالتسبب فى أزمة كورونا لتمرير معلومات مضللة البرلمان البريطانى - أرشيفية
كتب محمد رضا

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شن نواب فى البرلمان البريطانى هجومًا على الصين، متهمين إياها بالكذب الذى يزهق الأرواح ويعرقل عملية مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذكرت لجنة الشؤون الخارجية فى البرلمان البريطانى، بحسب ما أوردت صحيفة "الصن"، الاثنين، أنه كان يجب أن تضطلع الصين بدور رئيسى فى جمع ونشر البيانات بعد تفشى الفيروس.

 

وأشارت اللجنة البرلمانية البريطانية، إلى أن بكين سعت إلى التكتم على ما كان يحدث فى بداية تفشى الفيروس الذى يعرف أيضا بـ"كوفيد- 19" فى أواخر عام 2019، ووجهت اللجنة البرلمانية البريطانية أصابع الاتهام أيضا إلى روسيا وإيران، قائلة إن "هاتين الدولتين ضالعتان فى نشر الأخبار الكاذبة عن كورونا".

 

من جهته، قال رئيس اللجنة، توم توجيندات، إن الصين سمحت فى البداية بتمرير المعلومات المضللة بالسرعة نفسها التى انتشر فيها الفيروس، وأضاف أنه عوضا عن مساعدة الدول الأخرى من أجل تجهيز نفسها لمواجهة الفيروس، اتضح شيئا فشيئا أن الصين تلاعبت بمعلومات أساسية حول انتشار الفيروس من أجل حماية نظامها.

 

وطالب البرلمانى البريطانى، لندن باتخاذ رد فعل قوى وسريع تجاه الصين، و"العمل مع الحلفاء بشكل موحد من أجل مواجهة الأخبار الكاذبة وعمليات التضليل"، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.

 

ولطالما واجهت الصين انتقادات بشأن تعاملها مع أزمة كورونا، واتهمها مرارا وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، بالتضليل وعدم قول الحقيقة فى شأن الفيروس، لكن بكين ردت على لسان رئيسها، شى جين بينج، بأنها تعاملت "بكل شفافية" مع الأزمة الصحية.

 

وعلى صعيد آخر، دعت اللجنة البرلمانية البريطانية، إلى إنشاء منظمة صحة عامة دولية للقوى العشرين الكبار من أجل توسيع نطاق التعاون بين الباحثين والخبراء فى مجال الصحة، وقالت إن المنظمات الإقليمية والدولية بمن فيها الصحة العالمية لم تحقق التعاون المطلوب فى جائحة كورونا.

 


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