بالصور.. رصد 26 مبنى تعدى أثناء تنفيذ مشروع كهرباء مستشفى إدفو بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

قال العميد عبد الرحمن عامر، رئيس مدينة إدفو بأسوان، إنه أثناء المرور الميدانى على مشروع توصيل خط الكهرباء من محطة الحبارى إلى مستشفى إدفو العام الجديدة، تم رصد مبانى على الاراضى الزراعية ووجود تعديات وعدد ٢٦ مبانى مخالفة للقانون.

وأضاف رئيس مدينة إدفو، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم استدعاء رئيس الحى والاتصال الفورى بالإدارة الزراعية لبيان موقف هذه الأراضى والمبانى وتحويل الموضوع للتحقيقات.

وكانت انتهت أعمال توصيل الكابلات الكهربائية القادمة من محطة محولات الحبارى إلى المستشفى العام الجديدة بمدينة إدفو بمحافظة أسوان، بتوصيل 2300 متر حتى الأسبوع الماضى، وجارى استكمال باقى التوصيلات المطلوبة لبدء العمل فى المستشفى الجديد بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان.

وأكد العميد عبد الرحمن عامر، رئيس مدينة إدفو، أنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تم تشكيل لجنة برئاسة علاء الدين حسين، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، وبحضور هندسة الكهرباء وهندسة الرى ومندوب الصحة والطرق والكبارى ومقاول التنفيذ للمعاينة على الطبيعة، والوقوف عما تم الانتهاء منه حتى اليوم.

وأضاف رئيس مدينة إدفو، لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من ٢٣٠٠ متراً، والعمل جارى بالموقع، وتم التنبيه على هندسة الكهرباء بتوفير كابلات لاستمرار العمل، وأفادت رئيسة هندسة كهرباء إدفو بوصول دفعة جديدة غداً الثلاثاء.

وأشار "عامر"، إلى أنه تم التنبيه على مقاول التنفيذ لتكثيف العمل وزيادة المعدات والإخطار الفورى لأى توقف، كما تم المرور على بعض المزارعين لتبين إذا كان هناك أى اعتراضات تواجه عمليه الحفر وعقد بعض اللقاءات على الطبيعة معهم ووجد كثير من الترحيب منهم وإبداءهم لأى مساعدات تطلب منهم وسيتم المتابعة بصفة يوميه حتى الانتهاء من وصول الكابل للمستشفى العام الجديدة.



رئيس مدينة إدفو بأسوان يرصد تعديات على أراضى زراعية



رئيس مدينة إدفو بأسوان يرصد تعديات على أراضى زراعية