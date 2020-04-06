بالأسماء .. محافظ بورسعيد يخصص 3 مدارس حكومية لصرف معاشات إبريل لمنع الزحام

بورسعيد – السيد فلاح

أكد اللواء اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على انتظام متابعة صرف معاشات شهر أبريل لمستحقيها، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل تيسير عملية صرف المعاشات ومنع التكدس، وفقًا لآليه التقسيم التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي على أيام الأسبوع والتي تقتضي صرف معاشات لمن يزيد معاشهم عن 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه بدءً من أمس الأحد وحتى غدًا الثلاثاء وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى ضرورة إتباع كافة الإجراءات الوقائية وتسهيل عملية الصرف حرصًا على أصحاب المعاشات ومصالحهم.

وأوضح محافظ بورسعيد إنه تم تخصيص 3 مدارس وهما مدرسة القابوطي الاعدادية بنات ومدرسة مكة المكرمة بحي المناخ ومدرسة ام المومنين بنات بجانب مكاتب البريد بنطاق المحافظة بالتنسيق بين مديريتي التربية والتعليم وهيئة البريد كمنافذ إضافية لصرف المعاشات للحد من التجمعات، لافتًا إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال وضع علامات إرشادية في مكاتب ومنافذ الصرف بالهيئة لمساعدة أصحاب المعاشات على الالتزام بمسافات لاتقل عن متر.

وناشد محافظ بورسعيد أصحاب المعاشات بضرورة الإلتزام بمواعيد الصرف المقررة منعا للتزاحم وإتباع التعليمات والإجراءات الوقائية المتبعة من قبل وزارة الصحة حفاظًا على الصحة العامة لافتًا إلى أن هناك متابعة لصرف المعاشات من جانب قيادات المحافظة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء ومسئولي البريد والتأكد من اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من أجل سلامة الجميع.