الهند: مستشفى بمومباى بؤرة تفش لفيروس كورونا

وكالات

أعلنت السلطات الهندية، اليوم، إغلاق مستشفى بمدينة مومباى، والاعلان عن أنها بؤرة تفشي لفيروس كورونا.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، قالت السلطات الهندية، إنه تم اكتشاف إصابة 26 ممرضا و 3 أطباء في المستشفى بالفيروس.

ويشار إلى أن حصيلة حالات الوفاة بالفيروس في الهند تجاوزت 100 حالة، بالاضافة إلى أكثر من 4000 حالة إصابة.

وتفرض الهند حظر ا للتجول لمدة 21 يوما في عموم البلاد منذ 24 مارس الماضي، للحيلولة دون تفشي الوباء .

وأعلنت الهند ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد إلى 4 آلاف و67 مصابا والوفيات إلى 109 حالات.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم /الاثنين/، دون التطرق لتفاصيل أخرى في هذا الصدد.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد فرض -في وقت سابق- إجراءات عزل عام لمدة ثلاثة أسابيع حتى منتصف أبريل في ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، وحتى الآن يقل عدد الإصابات في الهند كثيرا عن دول أشد تضررا مثل الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.