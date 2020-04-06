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الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

الإثنين، 06 أبريل 2020 02:46 م
الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين" الشيخ محمود التهامى
كتب محمد السيد

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أكد الشيخ محمود التهامى ، نقيب المنشدين، أنه سيحيى ليلة النصف من شعبان ، وليلة الختام لمولد عبد الرحيم القنائى ،الأربعاء القادم"اون لاين " فى ضوء الإجراءات الوقائية التى تطبقها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا .

وقال الشيخ محمود التهامى ، فى بيان صحفى ، " خليك فى البيت وأنا هجيلك لحد عندك مباشر أونلاين ، فى ليلة سيدى عبد الرحيم القنائى ، والنصف من شعبان ، مضيفا  أن آل البيت لهم الكير من الأفضال و أنه لا يصح أن تمر أى ذكرى لهم بدون إحياءها و لكن نظرا للظروف التى نمر بها فإنه سيحيى الذكرى من المنزل .

وتابع قائلا : " رجاء من جميع اخواني المنشدين تطلعوا تخلوا الناس تصلى على النبي، الصلاة على النبي هي الوقاية والعلاج المعنوي في هذا الوقت،مع كل الشكر والتحية للجيش الأبيض من الأطباء ومعاونيهم لما يقومون به ، وتصدرهم لهذا المشهد ، ربنا يساعدهم ويكون في عوننا وعونهم جميعا ، إلى أن تمر هذه الأزمة على خير ان  شاء الله".

يذكر أن عبد الرحيم القنائى هو عالم دين وتفسير إسلامى ، ويعد من أقطاب التصوف  وينتهى نسبه إلى الإمام الحسين بن على  ولد فى المغرب فى الأول من شعبان سنة 521هـ / 1127م، تلقى العلم فى جامع ترغاى الكبير  ، وانتقل بعد ذلك للإقامة في دمشق  ، وفى موسم للحج التقى بأحد الشيوخ القادمين من مدينة قوص وهو الشيخ مجد الدين القشيرى، وأصر بعدها القشيرى على أن يصحب الشيخ  عبد الرحيم إلى قنا ، واستمر بها الى صدر قرار من  الملك العزيز بالله، ابن صلاح الدين الأيوبى، بتعيين الشيخ عبد الرحيم شيخا لقنا .

 


الانشاد الدينى

محمود التهامى

ليلة النصف من شعبان ن سيدى عبد الرحيم القنائى

حفلات الانشاد الدينى

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