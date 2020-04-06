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المنع من السفر.. أحد الإجراءات الاحترازية ضد المتهم بمخالفة جرائم الانترنت

الإثنين، 06 أبريل 2020 03:30 ص
المنع من السفر.. أحد الإجراءات الاحترازية ضد المتهم بمخالفة جرائم الانترنت جرائم الانترنت - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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أعطى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، للنيابة العامة سلطة المنع من السفر لمن يثبت عليه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون، ونصت المادة 9 على "يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم الأول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الشروع في ارتكابها، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد، أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، بأمر مسبب لمدة محددة.

كما نصت المادة على أنه لمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

وحدد النص القانونى طريقة تقديم التظلم، مشيرا إلى أن التظلم يكون بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تعلن بها النيابة العامة والمتظلم، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به، بحكم مُسبب بعد سماع أقوال المتظلم والنيابة العامة أو جهة التحقيق حسب الأحوال، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.

ويجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع الاسم من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة، إذا دعت الضرورة لذلك.

وفي جميع الأحوال ينتهى المنع من السفر بمرور سنة من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو بصدور قرار نهائي فيها بالبراءة، أيهما أقرب.

 


قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

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المنع من السفر للمتهم

النيابة العامة

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