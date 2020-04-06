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المغرب: مستشفى ميدانى بالدار البيضاء لعلاج مرضى "كورونا" يضم 700 سرير

الإثنين، 06 أبريل 2020 03:00 ص
المغرب: مستشفى ميدانى بالدار البيضاء لعلاج مرضى "كورونا" يضم 700 سرير اجراءات مكافحة فيروس كورونا
الرباط أ ش أ

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أعلنت السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء المغربية، إنشاء مستشفى ميدانى مجهز بجميع المعدات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بالمدينة التى تسجل أكبر عدد إصابات بمرض "كوفيد 19".

وسيجرى تشييد هذا المستشفى الميدانى المؤقت المخصص لمرضى كورونا بمقر أسواق ومعارض الدار البيضاء على مساحة 20.000 متر مربع، ما سيسمح له باستيعاب حوالى 700 سرير.

وانطلقت أعمال بناء المستشفى الميداني، باستثمار إجمالى يقدر بـ45 مليون درهم، وبتمويل مشترك بين كل من كافة السلطات الإدارية بمدينة الدار البيضاء وبتنسيق مع وزارة الصحة المغربية.

وأفاد بيان صادر عن السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء بأنه سيتم تقسيم المساحة الكلية إلى أربعة مبانى كبيرة، بنظام ألابنية المنفصلة، بحيث يكون لكل مبنى طاقمه الطبى المنفصل، كما ستكون المرافق الصحية منعزلة عن بعضها.

وسيضم هذا المستشفى المؤقت أيضا غرف معادلة الضغط عند مداخله الرئيسية. كما سيجرى وضع جهاز معالجة الهواء لضمان تجديد الهواء داخل المبانى الأربعة.

وأكدت السلطات المحلية، فى بيانها، أنه مع الحالة الوبائية الحالية هناك حرص مضاعف على احترام إجراءات النظافة والوقاية الصحية من قبل السلطات المحلية والمؤسسات.

ودعت السلطات المحلية المغربية، فى بيان مشترك، المواطنات والمواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط فى الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

وتتصدر جهة الدار البيضاء سطات خريطة انتشار كورونا فى البلاد بـ 279 إصابة مؤكدة، وفق الإحصاءات المعلنة اليوم.

 


كورونا

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فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

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