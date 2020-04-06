المغرب: ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" مؤخرا يعود لظهور بؤر وبائية جديدة

الرباط أ ش أ

أكد محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة المغربية، أن ارتفاع الحالات المؤكدة بالمغرب خلال الأيام الماضية، بحسب المؤشرات والبيانات الصادرة عن وزارة الصحة، يعود أساسا إلى ظهور بؤر وبائية فى الوسط العائلى داخل مجموعة من مدن المغرب.

وأوضح اليوبى - فى المؤتمر الصحفى اليومى اليوم الأحد- أن "هناك أشخاصا يغادرون البيوت قد يكونون هم سبب انتشار الفيروس داخل بيوتهم، أو أشخاص كان لديهم الفيروس فى فترة حضانة أثناء دخول إجراءات العزل الطبى حيز التنفيذ بالمغرب".

وأضاف أن هناك عاملا آخر تسبب فى ارتفاع أرقام كورونا فى المغرب، وهو بداية الكشف المخبرى على المخالطين، وإجراءات التتبع الطبى عليهم، والذين يصل عددهم اليوم إلى 7 آلاف مخالط، ضمنهم 192 حالة تبينت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الصحة المغربية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 107 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس فى المغرب إلى 990 حالة.

وبلغ عدد الوفيات 69 حالة وفاة بزيادة 11 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، و71 حالة شفاء بزيادة 6 حالات شفاء، كما بلغ عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، 3589 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الإصابات فى غضون الأيام القليلة المقبلة بعد حصول الوزارة على أجهزة كشف من الخارج، فى إطار خطة المغرب لرفع وتيرة التحاليل اليومية.