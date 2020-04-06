اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 12:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المغرب: ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" مؤخرا يعود لظهور بؤر وبائية جديدة

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:00 ص
المغرب: ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" مؤخرا يعود لظهور بؤر وبائية جديدة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
الرباط أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة المغربية، أن ارتفاع الحالات المؤكدة بالمغرب خلال الأيام الماضية، بحسب المؤشرات والبيانات الصادرة عن وزارة الصحة، يعود أساسا إلى ظهور بؤر وبائية فى الوسط العائلى داخل مجموعة من مدن المغرب.

وأوضح اليوبى - فى المؤتمر الصحفى اليومى اليوم الأحد- أن "هناك أشخاصا يغادرون البيوت قد يكونون هم سبب انتشار الفيروس داخل بيوتهم، أو أشخاص كان لديهم الفيروس فى فترة حضانة أثناء دخول إجراءات العزل الطبى حيز التنفيذ بالمغرب".

وأضاف أن هناك عاملا آخر تسبب فى ارتفاع أرقام كورونا فى المغرب، وهو بداية الكشف المخبرى على المخالطين، وإجراءات التتبع الطبى عليهم، والذين يصل عددهم اليوم إلى 7 آلاف مخالط، ضمنهم 192 حالة تبينت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الصحة المغربية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 107 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس فى المغرب إلى 990 حالة.

وبلغ عدد الوفيات 69 حالة وفاة بزيادة 11 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، و71 حالة شفاء بزيادة 6 حالات شفاء، كما بلغ عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، 3589 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الإصابات فى غضون الأيام القليلة المقبلة بعد حصول الوزارة على أجهزة كشف من الخارج، فى إطار خطة المغرب لرفع وتيرة التحاليل اليومية.

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هشام عز العرب عن مبادرة اليوم السابع: فكرة ممتازة ورد جميل التفانى فى العمل

هشام عز العرب عن مبادرة اليوم السابع: فكرة ممتازة ورد جميل التفانى فى العمل

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة