الكرملين: بوتين لا ينوى التواصل مع ترامب بخصوص وضع أسواق النفط

كتب محمد عبد المجيد

أعلن المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، لا ينوى فى الوقت الحالى التواصل مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بخصوص الوضع الحالى لأسواق النفط العالمية، وقال بيسكوف، للصحفيين، ردا على سؤال بهذا الصدد: "فى الوقت الحالي، لا يخطط الرئيس الروسى للقيام بذلك".

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، وقال بيسكوف: "لا، لم نخطط للاتصال. لكنى أكرر مرة أخرى، الترتيبات للاتصالات الهاتفية تجرى بسرعة كبيرة، وإذا لزم الأمر، يتم إجراؤها على الفور".

وانهارت أسعار النفط العالمية فى أوائل مارس، وذلك بسبب عدم قدرة "أوبك+"، على التوافق، إما على تغيير معايير الاتفاقية لخفض إنتاج النفط أو تمديدها. وهكذا، منذ 1 أبريل، لم يلتزم أى من المشاركين بالحد من استخراج المواد النفطية.

فى الوقت نفسه، بدأت أسعار النفط الآن بالنمو بشكل سريع، بما فى ذلك على خلفية أنباء عن مؤتمر "أوبك+"، القادم المقرر عقده فى الـ9 من أبريل الجاري.