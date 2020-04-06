اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 08:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"العلاج الطبيعى": زيادة بدل المهن الطبية يعكس اهتمام الرئيس بالفريق الطبي

الإثنين، 06 أبريل 2020 08:00 ص
"العلاج الطبيعى": زيادة بدل المهن الطبية يعكس اهتمام الرئيس بالفريق الطبي الدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعى
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ثمن الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزيادة بدل المهن الطبية، بنسبة 75%، رغم أن ذلك يكبد الدولة ميزانية فوق طاقتها فى هذه الظروف الصعبة، التى يمر بها العالم، جراء انتشار الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه كان من الأولى أن يتم إصدار قرار الزيادة لتقتصر على العاملين فى فرق مكافحة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.
 
وأضاف سعد لليوم السابع: الظروف التى تشهدها مصر حاليا، لا تسمح أن أى فئة مهنية تستغلها، للمطالبة بمطالب فئوية، ومع ذلك أكد الرئيس بقراراه اهتمام الدولة والرئيس نفسه ووزارة الصحة بدعم أعضاء الفريق الطبى، وتحفيزهم وتشجيعهم، فى تأدية دورهم، كما أننا نثق فى قدرات الشعب المصرى بكل فئاته بأن الجميع على قلب رجل واحد، لمقاومة الفيروس.
 
كان الدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى، قد أعلن تبرع النقابة لصالح مقاومة هذا الفيروس، بمبلغ 250 ألف جنيه، لصالح صندوق تحيا مصر 037037، معربا عن امتنان النقابة لكل الجهود المبذولة بداية من مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، وجميع طوائف الشعب المصرى، وبالأخص وزارة الصحة وقياداتها، وجميع العاملين بها، قائلا: نحن نقدر ونثمن جهودكم المخلصة، والمبذولة نحو تحملكم أعباء المسئولية الجسام التى عاتقكم. 
 
وأشار إلى إنه نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد، من جائحة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، كان لزاما أن تكون النقابة، جزء من الجنود البيضاء لمحاربة هذا الفيروس، سواء عن طريق أعضائها من القوى البشرية التى تساهم بفاعلية الآن، ضمن منظومة فريق العمل من ضمن أعضاء الفريق الطبى، بالاشترام فى عمليات الرصد والوقاية.
 
كان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,25 مليار جنيه، فضلاً عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.
 
 
 

العلاج الطبيعى

نقيب العلاج الطبيعى

بدل المهن الطبية

زيادة بدل المهن الطبية

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقابة العلاج الطبيعى تتبرع بـ250 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 12:17 م

المركزى للمحاسبات يطالب نقابة العلاج الطبيعى بتحصيل مليون و700 ألف جنيه مديونيات

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:19 ص

انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة العلاج الطبيعى بعد اكتمال النصاب

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 10:46 ص

نقابة العلاج الطبيعى تبحث سبل المشاركة بمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:04 م

نقابة العلاج الطبيعى تستنكر تصريحات أردوغان المسيئة

الإثنين، 24 يونيو 2019 06:08 م

نقابة العلاج الطبيعى تشكل لجانا بالمحافظات لمحاربة دخلاء المهنة

السبت، 25 مايو 2019 12:47 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهاء اليوم الثانى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء اليوم الثانى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

ترامب يشرح أسباب ترويجه لهيدروكسى كلوروكين: الناس تموت وأريدهم أن يعيشون

ترامب يشرح أسباب ترويجه لهيدروكسى كلوروكين: الناس تموت وأريدهم أن يعيشون

هشام عز العرب عن مبادرة اليوم السابع: فكرة ممتازة ورد جميل التفانى فى العمل

هشام عز العرب عن مبادرة اليوم السابع: فكرة ممتازة ورد جميل التفانى فى العمل

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة