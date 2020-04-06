اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 05:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العراق يرحب بفتح حوار استراتيجى مع واشنطن بما يحقق المصالح المتبادلة

الإثنين، 06 أبريل 2020 04:00 ص
العراق يرحب بفتح حوار استراتيجى مع واشنطن بما يحقق المصالح المتبادلة عادل عبد المهدى رئيس الوزراء العراقى
بغداد أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 رحب العراق بفتح حوار إستراتيجى مع واشنطن بما يحقق المصالح المتبادلة فى ظل القرارات والمستجدات فى العراق والمنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن ذلك جاء خلال استقبال رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقى عادل عبد المهدى اليوم السفير الأمريكى لدى بغداد ماثيو تولر.

ورحب رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقى فى هذا الصدد بمقترح واشنطن بتحديد الوفد المفاوض وموعد بدء المباحثات، مبيناً أن العراق سبق له أن اقترح هذا الأمر فى رسائل ولقاءات متعددة.

كما جرى خلال اللقاء التباحث بشأن الملفات المشتركة، بما فى ذلك مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وأهمية التعاون والتنسيق بين دول العالم للسيطرة عليه وحماية الأرواح من مخاطره, كما تم التطرق إلى إجراءات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترامب يشرح أسباب ترويجه لهيدروكسى كلوروكين: الناس تموت وأريدهم أن يعيشون

ترامب يشرح أسباب ترويجه لهيدروكسى كلوروكين: الناس تموت وأريدهم أن يعيشون

هشام عز العرب عن مبادرة اليوم السابع: فكرة ممتازة ورد جميل التفانى فى العمل

هشام عز العرب عن مبادرة اليوم السابع: فكرة ممتازة ورد جميل التفانى فى العمل

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة