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العراق يتكفل بدفع مبلغ 3000 دولار لكل عراقى عالق خارج البلاد

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:53 م
العراق يتكفل بدفع مبلغ 3000 دولار لكل عراقى عالق خارج البلاد المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف
كتب محمد عبد المجيد

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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، عن إرسال مبلغ 3000 دولار لكل عراقى عالق خارج البلاد، وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف عبر حسابه الرسمى فى "تويتر"، "نتكفل بإرسال مبلغ 3000 دولار لكل فرد عراقى عالق فى الخارج.
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنبار الروسية "سبوتنيك"، أضاف المتحدث باسم الخارجية العراقية: "على ذوى العالقين القدوم لمبنى الوزارة لإكمال الإجراءات".
 
وختم الصحاف بالقول، "سيتم أيصال المبلغ من خلال سفارات العراق فى الخارج".
 
يذكر أن، وزير النقل وجه الناقل الوطنى بتهيئة أسطولها لتنفيذ الرحلات الاستثنائية المباشرة وإعادة العراقيين الذين غادروا البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولم يتمكنوا من العودة بسبب إيقاف حركة الطيران وفق قرارات لجنة الأمر الديوانى (55) لسنة 2020.
 
وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد أعلنت فى وقت سابق، عن إعادة 115 عراقيًا عالقًا فى بيلاروسيا.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، الوزارة سيرت، بالتنسيق مع خلية الأزمة ووزارة النقل وسفارة العراق فى موسكو، الرحلة الاستثنائية الأولى للخطوط الجوية العراقية لإعادة العراقيين العالقين فى بيلاروسيا.
 
وفى سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا فى منطقة الشعلة شمال غربى بغداد.
 
وذكرت دائرة صحة الكرخ، أن الحالة الأولى هى لرجل بعمر 29 عامًا، والثانية لامرأة بعمر 25عامًا، من أقارب حالة تم تسجيلها أمس.
 

 


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