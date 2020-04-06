الطيار حسن منير مساعدا لرئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية

كتب محمود عبد الغنى

أصدر الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارا بتكليف الطيار حسن منير للعمل مساعدا لرئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، كما أصدر قرارا بتكليف كل من المحاسب محمد يوسف للعمل رئيسا للقطاع المالى والطيار محمد غريب للعمل رئيسا لقطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران.

كما أصدر الطيار رشدى زكريا، قرارا بتكليف كل من الطيار شريف إبراهيم للعمل مديرا عاما للتدريب الجوى بقطاع العمليات الجوية، والمحامية إلهام شاكر للعمل مديرا عاما للشئون القانونية بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية.

وتقدم الطيار رشدى زكريا بخالص الشكر والتقدير للقيادات السابقة على جهودهم المخلصة خلال الفترة الماضية متمنيا للجميع التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة.