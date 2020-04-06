اليوم السابع
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الصين تفرض غرامة 4.3 ألف دولار على من يخفى إصابته بكورونا قبل دخوله البلاد

الإثنين، 06 أبريل 2020 01:04 م
الصين تفرض غرامة 4.3 ألف دولار على من يخفى إصابته بكورونا قبل دخوله البلاد محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
كتب محمد عبد المجيد

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أعلن نائب رئيس إدارة الرقابة الصحية فى الجمارك الصينية، سون يويتشتانج، اليوم الاثنين، فرض غرامة مشددة على من يخفى إصابته بكورونا، وقال يويتشتانج، إن الركاب الذين سيخفون المعلومات عن أعراض مرض أو عن رحلاتهم إلى بلدان ذات أوضاع وبائية غير مواتية سيتعرضون لغرامة مالية بقيمة 30 ألف يوان (نحو 4.3 ألف دولار).
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الانباء الروسية "سبوتنيك"، قال المسئول الصينى فى إحاطة إعلامية، "على الانتهاكات المذكورة ستصدر الجمارك توبيخاً وتفرض غرامة تصل إلى 30 ألف يوان على المخالفة الإدارية. فى حال وجود ظروف مشددة، سيتم تسليم المخالفين إلى سلطات إنفاذ القانون للمحاكمة بقضايا جنائية".
 
ووفقاً له، هناك أشخاص عند تعبئتهم استمارات حول الحالة الصحية عند دخول البلد يخفون وجود أعراض لديهم، أو يتناولون الأدوية فى الطائرة ويخفون ذلك عند عبورهم للحدود.
 
وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذى ظهر فى الصين أواخر ‏العام ‏الماضى يوم ‏‏11 مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏
 
وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشى العدوى.‏
 
وتخطى إجمالى عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد فى العالم 1.2 مليون فى 183 دولة فى العالم واقترب عدد الوفيات من 70 ألف شخص، وتعافى أكثر من 260 ألف.
 

الصين

كورونا

فيروس كورونا

السلطات الصينيه

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