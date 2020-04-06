الكويت (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الاثنين، شفاء 4 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 103 حالات، وقال الشيخ باسل الصباح -فى بيان صحفي- إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الست المصابة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأحد، شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 99 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الأحد، تطبيق الحجر المنزلى الإلزامى على الأفراد الذين أنهوا فترة الحجر المؤسسى واستكملوا إجراءاتهم العلاجية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وسمح لهم بالخروج، موضحة أن مدة الحجر لا تقل عن 14 يومًا؛ وذلك اعتبارًا من تاريخ مغادرة المحجر أو المؤسسة العلاجية.

وقال وكيل وزارة الصحة الكويتية الدكتور مصطفى رضا - في تصريح صحفي - إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تنفيذ خطط واستراتيجيات مكافحة الفيروس المستجد والحد من انتشاره، وحفاظًا على الصحة العامة، وتجنبًا للعدوى بهذا الفيروس. وأوضح أنه على المعنيين بهذا القرار، إرسال صورة من ملف الفرد الذي أنهى فترة حجره المؤسسي، أو استكمل العلاج من قبل الفريق المختص بمتابعته في كل من (المحاجر المؤسسية أو المؤسسات العلاجية)، إلى فريق خدمات الصحة العامة بالمنطقة الصحية؛ وذلك حسب محل سكن الفرد لاستكمال اجراءات الحجر الصحي بالمنزل. وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت أمس الأحد، تسجيل 77 إصابة جديدة، من بينهم حالتان من أبناء الجالية المصرية، وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 556 حالة، وعدد من تم شفاؤهم 99 حالة وفق صحيفة الراى الكويتية.

وأضافت أن من يخضعون للعلاج 456حالة بينما 17 حالة فى العناية المركزة ، وتعد الجالية المصرية أقل الجاليات من حيث عدد الإصابات بكورونا .