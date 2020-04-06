اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 12:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الصحة الكويتية: ارتفاع حالات المخالطين للحالات تحت قيد التقصى الوبائى

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:33 ص
الصحة الكويتية: ارتفاع حالات المخالطين للحالات تحت قيد التقصى الوبائى كمامات للوقاية من كورونا
الكويت (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الإثنين، تسجيل أعلى إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، منذ ظهور الفيروس فى البلاد فى 24 فبراير الماضى، بواقع 109 حالات جديدة، ليرتفع إجمالى عدد المصابين إلى 665 حالة حتى الآن .


وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند – في المؤتمر الصحفي الـ31، والذي عقد بمقر وزارة الصحة الكويتية – إن الحالات شملت 8 حالات مرتبطة السفر ، منها 5 لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، وحالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر إلى إسبانيا، وحالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر إلى الولايات المتحدة، وجميعهم ممن تم إجلاؤهم من الخارج، بالإضافة إلى حالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى إسبانيا .


وأضاف السند أنه بالنسبة للحالات المخالطة ، فقد بلغت 101 حالة ، وجميعها مخالطة لحالات تحت قيد التقصي الوبائي، بواقع 79 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و6 حالات لمقيمين من الجنسية الإيرانية، و6 حالات لمقيمين من الجنسية المصرية، و6 حالات لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية، و3 حالات لمقيمين من الجنسية الباكستانية، بالإضافة إلى حالة واحدة لمقيم من الجنسية الفلبينية . 


ولفت إلى أنه بالنسبة للحالات المحجوزة في غرفة العناية الفائقة، فقد بلغت 20 حالة، منها 7 حالات في وضع حرج، و13 حالة مستقرة، في حين استقر إجمالي من أنهوا فترة الحجر الصحي في مراكز الحجر المؤسسي المخصصة لهم، بعد القيام بجميع الإجراءات الوقائية عند 911 شخصا.

وأشار السند إلى أنه لوحظ في الفترة الأخيرة، ارتفاعا في عدد حالات المخالطين، مشيرا كذلك إلى ارتفاع حالات المخالطين للحالات التي مازالت تحت قيد التقصى الوبائى.


وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين، إلى الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تهدف لاحتواء انتشار الفيروس والقضاء عليه، والتوصية بالمداومة على الأخذ بكل وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.


وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت، أمس الأحد، تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين حتى يوم أمس إلى 556 حالة.
 


الصحه الكويتيه

الكويت

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكويت تسجل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يرتفع لـ665 حالة

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:32 ص

الصحة الكويتية: تعافى 4 حالات جديدة من كورونا بإجمالى 103 حالات شفاء

الإثنين، 06 أبريل 2020 08:28 ص

الكويت تغلق أسواق الأغنام والماشية والأسماك أمام الجمهور لمواجهة كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 05:59 م

الكويت تفرض حجر منزلى 14 يوما على من غادروا المحاجر أو المؤسسة العلاجية

الأحد، 05 أبريل 2020 05:38 م

رئيس برلمان الكويت ينصح حكومته بسحب قانون الدين وتقديم آخر يراعى أزمة كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 03:00 م

الكويت تعلن تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 11:56 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

انتهاء اليوم الثانى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء اليوم الثانى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة