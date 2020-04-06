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الصحة السعودية: تسجل 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 09:37 ص
الصحة السعودية: تسجل 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا محاولة إنتاج لقاح لفيروس كورونا
كتب محمد عبد المجيد

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سجّلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأثنين،61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد كوفيد – 19، بحسب التحديث على موقعها الرسمي، لرصد حالات كورونا ، وبلغ عدد الحالات النشطة 1941 حالة، وأوضحت الوزارة أن إجمالى الحالات المسجلة فى المملكة بلغ 2463 حالة حتى الآن ، تعافت منها 488 حالة ، وذلك وفقا لما نشر على موقع وكالة الانباء السعودية "واس".
 
وأهابت وزارة الصحة، بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية، مثل: تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء فى منازلهم ، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع ، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة .
 
وكانت وزارة الصحة السعودية، قد عقدت يوم أمس الأحد، المؤتمر الصحفى اليومى، حول تطورات فيروس كورونا، وأعلنت وصول إجمالى حالات كورونا فى المملكة إلى 2385 حالة.
 
وأكدت، أن نسبة المصابين بـكورونا من غير السعوديين تبلغ 53 %، والحالات المرصودة أغلبها مرتبط بالتنقل والتجمعات ونسبة الحركة والتنقل المخالفة للضوابط الموضوعة "مقلقة".
 
وأشارت وزارة الصحة السعودية، خلال مؤتمرها الصحفى، إلى أن إجمالى الوفيات بسبب كورونا يصل إلى 34.
 

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الصحه السعوديه

كورونا

فيروس كورونا

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