اليوم السابع
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الشعب الجمهورى يوفر 90 طن مطهرات لتعقيم شوارع وأحياء كفر الشيخ.. صور

الإثنين، 06 أبريل 2020 04:23 م
الشعب الجمهورى يوفر 90 طن مطهرات لتعقيم شوارع وأحياء كفر الشيخ.. صور جانب من رش وتطهير الشوارع
كفر الشيخ – محمد سليمان

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نظم حزب الشعب الجمهورى، بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات بقرى ومدن مراكز قلين ودسوق وسيدى سلم، وعدد من قرى كفر الشيخ، لرش وتطهير وتعقيم الشوارع، وعدد من المصالح الحكومية، والأماكن العامة، وفى محيط البنوك والمدارس، وماكينات الصرف الآلى، ضمن المشاركة المجتمعية للحزب، للحد من انتشار فيروس كورونا، والحرص على الحفاظ على أهالى المحافظة، والوقوف خلف الدولة والقيادة السياسية، بتوجهات وتحت رعاية المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وبحضور ياسر منير، أمين عام الحزب بمحافظة كفر الشيخ، وقيادات وأعضاء الحزب .

 

وسوف تستمر الحملة لتشمل مدن وقرى قلين ودسوق وسيدى سالم، ووفرت الحملة 90 طنا من الكلور والمطهرات، وشارك أعضاء الحزب فى أعمال التعقيم والتطهير، بالتعاون مع مجلس مدينة قلين، وعدد من الجهاز التنفيذي.

 

ونظمت أمانة الحزب بمركز سيدى سالم بقيادة الدكتور حسين فتحى عبدالهادى أمين الحزب بالمركز، وأعضاء هيئة الحزب بالمكتب وتحت رعاية على أبو أحمد، أمين الفلاحين بالمحافظة حملات تطهير وتعقيم لقرى سيدى سالم  .

 

كما شهدت قرى مركز ومدينة دسوق حملات تطهير وتعقيم، بقيادة أحمد السلماوي، أمين الحزب بمركز دسوق، ومشاركة هيئة أعضاء المكتب، وسعد حسين، أمين الحزب ببندر دسوق، وهيئة مكتب البندر، وتحت سعيد الشريف، الأمين المساعد للحزب بالمحافظة.

 

وأكد ياسر منير، أمين حزب الشعب الجمهورى بمحافظة كفر الشيخ، أن المبادرة والمشاركة المجتمعية للحزب تأتى فى إطار حرص الحزب على المشاركة فى تطهير وتعقيم ورش الشوارع والقطاعات بالمدن والقرى، كواجب وطنى، خاصة أننا فى ظروف واختبار لابد أن تتكاتف أجهزة الدولة والمجتمع المحلى، وكافة الأحزاب والتيارات، لمنع انتشار فيروس كورونا، وحتى لا نصل لما وصلت إليه العديد من الدول الغربية .

 

 

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