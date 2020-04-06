اليوم السابع
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السياحة العالمية: 75.2 مليون وظيفة يخسرها قطاع السياحة والسفر فى 2020

الإثنين، 06 أبريل 2020 02:48 م
السياحة العالمية: 75.2 مليون وظيفة يخسرها قطاع السياحة والسفر فى 2020 السياحة - أرشيفية
كتبت آمال رسلان 

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أكد الدكتور سعيد البطوطى، المستشار الاقتصادى لمنظمة السياحة العالمية، أن احصائيات المنظمة تشير إلى توقعات بخسارة سوق السفر والسياحة العالمي 75.2 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم في عام 2020، نتيجة لوباء فيروس كورونا COVID-19.

 

ولفت البطوطى فى تصريحات اليوم،إلى أن المنطقة التى من المفترض أن تشهد أكبر خسارة هى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث فقدت ما يقرب من 48,7 مليون وظيفة، في حين من المتوقع أن تكون أوروبا ثانى أكبر تضرر حيث متوقع فقد 10,1 مليون وظيفة.

 

فى حين تحل فى المرتبة الثالثة منطقة أمريكا الشمالية بمقدار 6,8 مليون وظيفة، ثم منطقة أفريقيا بمقدار 4,4 مليون وظيفة، ثم منطقة أمريكا اللاتينية بمقدار 2,7 مليون وظيفة، ثم منطقة الشرق الأوسط بمقدار 1,8 مليون وظيفة، ثم منطقة بحر الكاريبي بمقدار 0,7 مليون وظيفة.

 

وكانت منظمة السياحة العالمية، أكدت أنه فى حال انخفض عدد السياح حول العالم بنسبة تصل إلى 30%، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة سوف تكون الأكثر تضرراً، مطالبة الحكومات بالعمل على دعم سيولة الشركات السياحية، ومراجعة الضرائب واللوائح لمساعدة القطاع.

 

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، إن الاهم فى هذه المرحلة التخفيف من الأثر على العمالة والسيولة، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا والاستعداد للتعافي، لافتا إلى أن المنظمة منحت البلدان والحكومات توصيات بالإجراءات الممكنة لمساعدة قطاعنا في الحفاظ على الوظائف ودعم الشركات المعرضة للخطر في هذه اللحظة بالذات.

 

وأضاف الأمين العام: "ما زلنا لا نعرف ما هو الأثر الكامل لكوفيد 19 على السياحة العالمية، ومع ذلك ، يجب أن ندعم القطاع الآن بينما نستعد له ليعود أقوى وأكثر استدامة. وستترجم خطط وبرامج التعافي للسياحة إلى فرص عمل ونمو اقتصادي".

 

شدد أمين عام المنظمة، على أنه "لكي تحقق السياحة إمكاناتها لمساعدة المجتمعات والبلدان بأسرها على التعافي من هذه الأزمة ، يجب أن تكون استجابتنا سريعة ومتسقة وموحدة وطموحة".


خسائر السياحة

السياحة العالمية

كورونا

اخبار مصر

اخبار اليوم

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