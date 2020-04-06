السويد يرد على"ساويرس" بعد استشهاده بإجراءاتها لمواجهة كورونا.. اعرف قالت إيه

كتب خالد إبراهيم

أثار رجال الأعمال المهندس نجيب ساويرس الجدل، بسبب تغريدة له عن دولة السويد، وطريقة مكافحتها كورونا، وعدم فرض عزل منزلى، قائلا عبر حسابه على تويتر، "من سيكسب السويد ام العالم السويد ..بلد العلم و جائزة نوبل .. رفضت عمل أي حظر تجوال أو تعطيل عمل أو أي شيء من هذه القرارات التي تجري كل دول العالم إليها لمحاربة انتشار فيروس كورونا ! قررت أن يستمر الناس كلهم في الحياة اليومية العادية بدون اي تغيير"



نجيب ساويرس

كذلك نشر ساويرس عبر تويتر، كاريكاتير، يعبر عن الخوف من الكساد، يظهر فى هذا الكاريكاتير موجة الكساد تبتلع موجة الكورونا.

ولكن الحساب الرسمى للسويد بالعربى، جاء رده حاسمه على رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس، فيما يتعلق بإجراءاتها ضد كورونا، قائلة "أهلاً بكم صحيح أنه من المُبكر الحكم على إجراءات السويد والدول الأخرى وصحيح أنه لا يوجد حظر تجول في السويد ولكن عبارة (أن يستمر الناس كلهم في الحياة اليومية العادية بدون اي تغيير) غير صحيحة ونسرد هنا بعض "التغييرات"



صفحة السويد على تويتر

وتابع الحساب، أوصت وزارة الخارجية السويدية بشأن عدم سفر المواطنين خارج البلاد، حتى منتصف شهر يونيو إلا في الحالات الطارئة، ويقوم كل من كبار السن والفئات المعرضة للإصابة بعزل أنفسهم طوعيًا، وكذلك تم منع الزيارة تمامًا لدور المسنين.

وأصاف الحساب، أولويات السويد فى هذه الأزمة هى وضع الإجراء الصحيح فى الوقت المناسب، والتخفيف من العواقب على المواطنين والشركات، وضمان الموارد للرعاية الصحية، والحد من انتشار العدوى فى البلاد، وتجد الحكومة تثق فى المسؤولية الشخصية للأفراد بالمجتمع"

وأختتم "الغالبية تعمل في ستوكهولم ومدن السويد من المنزل بناءا على توصيات الحكومة ويمنع التجمعات التي تزيد عن 50 شخصًا وتتخذ الحكومة السويدية القرارات استناداً إلى رأى الخبراء العاملين في الجهات الرسمية المختصة كخبرلء الأوبئة والتي تضع مصلحة المواطن قبل كل شيء.