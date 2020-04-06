اليوم السابع
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السعودية : تمديد "هوية زائر" الممنوحة لليمنيين المقيمين فى المملكة إلكترونيا

الإثنين، 06 أبريل 2020 05:57 م
السعودية : تمديد "هوية زائر" الممنوحة لليمنيين المقيمين فى المملكة إلكترونيا تمديد "هوية زائر" الممنوحة لليمنيين المقيمين فى السعودية إلكترونيا
وكالات

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بدأت المديرية العامة للجوازات وبالتعاون مع مركز المعلومات الوطني في المملكة العربية السعودية،  اعتباراً من اليوم الاثنين، في تنفيذ إجراءات طلبات تمديد "هوية زائر" الممنوحة لليمنيين المقيمين في المملكة من المنتظمين في التجديد للفترات السابقة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت المديرية العامة للجوازات أن إجراءات تمديد "هوية زائر" ستستمر حتى نهاية يوم السبت 1441/8/25هـ الموافق 2020/4/18م، وفقاً للإجراءات المعتمدة سابقاً، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن موعد البدء بطلب طباعة وتوصيل هوية الزائر، وذلك من خلال حساب المستضيف بمنصة "أبشر" دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات.  

وتستمر المملكة العربية السعودية فى برنامجها لنزع الألغام من الأراضى اليمينة حيث تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل الجارى من انتزاع 2,383 لغمًا، منها 3 ألغام مضادة للأفراد، و 470 لغمًا مضادة للدبابات، و 1,908 ذخائر غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين. وفق واس.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 158,404 ألغام زرعتها الميليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، وراح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء


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