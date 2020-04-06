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السعودية.. أمانة الأحساء تخصص 4 مواقع مؤقتة لأسواق خضار

الإثنين، 06 أبريل 2020 01:29 م
السعودية.. أمانة الأحساء تخصص 4 مواقع مؤقتة لأسواق خضار سوق خضار فى الإحساء - أرشيفية
وكالات

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تعمل أمانة الأحساء على تخصيص أربعة مواقع " مؤقتة" لبيع الخضار والفواكه، وذلك امتداداً لتعزيز جهودها في تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19) وانطلاقا من خطط الأمانة وسعيها لتحقيق معايير احترازية .

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم أن هذه الخطط تأتي ضمن الإستراتيجية الوقائية لمواجهة فايروس «كورونا» من خلال تجهيز أسواق مؤقتة لخدمة المستهلكين بصورة أفضل وتقليل الازدحام على سوق الخضار المركزي وتنفيذاً لتوجيهات جهات الاختصاص والتي تقتضي بضرورة الحد من التجمعات لضمان عدم انتشار الفايروس .

وبين أن المواقع المؤقتة سيتم إقامتها في ( مواقف المركبات الشمالية لمنتزه الملك عبدالله البيئي ، مظلة مدينة الملك عبدالله للتمور ، المواقف الشرقية لمنتزه عين نجم ، مواقف المركبات بسوق الحرفيين وسط مدينة الهفوف التاريخية ) .

وأشار إلى أن مواقع الأسواق المؤقتة هذه ستُسهم في إتاحة خيارات متعددة للمستهلكين، وتزيد من معدلات نشاط تجارة التجزئة للخضار والفواكه، كما أنها ستوفر فرص عمل للراغبين في مزاولة هذا النشاط من المواطنين في ظل المعدلات المتنامية للطلب ووفرة مخزون المنتجات الغذائية، لافتاً الى أن الاسواق المؤقتة ستكون متاحة لقاصديها خلال الفترة (6 صباحاً – 6 مساءً) طوال أيام الاسبوع .


السعوديه

سوق خضار

الاحساء

كورونا

فيروس كورونا

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