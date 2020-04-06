"الزراعة" تقدم روشتة إرشادية للطماطم الصيفية لزيادة الإنتاج.. اعرف التفاصيل

كتب عز النوبى

ينشر "اليوم السابع"، عددا من الارشادات الفنية والتوصيات التي اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة لزراعات عروة الطماطم الصيفية لزيادة الإنتاج ومكافحة أمراض الطماطم .

فيما كلفت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ، ادراة الخضر بعمل حملات على مشاتل الطماطم وتقديم كافة الإرشادات الزراعية عن العروة الصيفية للطماطم لزيادة الإنتاج .

فيما أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ، عدة إجراءات وتوصيات متبعة للعروة الصيفية للطماطم .

-زراعة العروة الصيفية المبكرة بالأرض المستديمة بعد تجهيزها بالحرث مع وضع (5اجولة سوبر فوسفات 15%+100كجم سلفات نشادر ) للفدان مع الحرثة الأخيرة ، تخطط الأرض وتروي رية كدابة قبل الزراعة بيومين إلى أربعة أيام حسب طبيعة التربة ، وتتم الزراعة بطريقة الوتد والري عقب الشتل ، تتم الزراعة بعمل جور بوتد توضع فيها الشتلات على الريشة البحرية وتغرس الشتلات إلى أعلى منطقة الجذور حسب طولها .

-إضافة الطعم السام ضد الحفار والدودة القارضة ، إعداد مشاتل العروة الصيفية العادية مع رشها ضد النيماتودا ،كذلك التغذية الورقية والرش الفطري الوقائي وذلك بعد تكون2ورقة حقيقة مرة كل أسبوع ، استمرار جمع ثمار العروة الشتوية المتاخرة ، ويتم الكشف والتغطية تدريجيا للانفاق البلاستيكية من على النباتات حتى تتاقلم تدريجيا على الجو العادي ثم يرفع البلاستيك نهائيا مع نهاية هذا الشهر ،وتعفير النباتات بالكبريت والتسميد مرة أسبوعيا مع برنامج التسميد القائم بنترات الكالسيوم.

فيما تواصل وزارة الزراعة ، ممثلة فى الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، حملاتها المروية على زراعات الخضر ، من خلال عمل حملات ارشادية للمزارعين بالغيطان لمواجهة التقلبات الجوية وزياد الإنتاج والمعروض بالأسواق وعدم تساقط الثمار ، ومواصلة تنفيذ منظومة تدقيق المساحات وتقدير إنتاجية محاصيل الخضراوات للعروة الشتوية بمحافظات الجمهورية، لتوفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى من المنتجات الزراعية لتحقيق الجودة الإنتاجية من حيث الكم والكيف.