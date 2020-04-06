الزراعة: تحصين 9.7 مليون رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية.. اعرف التفاصيل

كتب عز النوبى

أكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، أنه بشأن تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية، كشف آخر تقرير للإدار ة المركزية للطب الوقائي ومديريات الطب البيطرى ، عن تحصين عدد 9.7 مليون رأس ماشية خلال 2019 .

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود ، رئيس الخدمات البيطرية، إن وزارة الزراعة ، قامت بالسيطرة على الأمراض الوبائية وعلى رأسها مرض الحُمى القلاعية من خلال تكثيف أعمال التحصين وفقاً لبرنامج الحملات القومية والذي يأتي من خلال تطبيق الإستراتيجية للسيطرة واحتواء الأمراض والتى بدأت فى 2018 بتكثييف التحصين فى 27 محافظة فى نفس التوقيت من خلال الجان البيطرية الثابته والمتحركه من بيت لبيت، بالإضافة إلى التحصين حول أي بؤر تظهر، الذى ادى الى عدم ظهور اى اصابات خلال فصل الشناء المنتهى، حيث أعلنت وزارة الزراعة أنه تم تحصين عدد 9.7 مليون رأس ماشية خلال 2019.

وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يفيد بالسيطرة على مرض الحمى القلاعية لأول مرة في مصر بعد انتهاء فصل الشتاء والذي يُعتبر موسم لانتشار كثير من الأمراض الوبائية التي تُصيب الثروة الحيوانية والداجنة.

وأوضح تقرير الخدمات البيطرية ، أن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية أدت الى أحكام السيطرة على مرض الجلد العُقدي في 2019 بالمُقارنة بالأعوام السابقة ، مشير الى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لمنع دخول مرض حُمى الوادي المتصدع آتت ثِمارها بصفر إصابات في مصر بالمُقارنة ببعض دول الجوار .

كما أن عمليات تحصين مزارع حضانات الطيور وتعتبر المصدر الرئيسي لطيور التربيه المنزلية بالقرى ضد انفلونزا الطيور مجانا وبالاضافه الى التوعية بأهمية وكيفية الذبح الآمن للطيور كل ذلك ساهم في عدم ظهور أي اصابات بشرية بالمرض خلال عام 2019 وحتى الآن.

فما أشاد وزير الزراعة بالجهود المتميزة التي تقوم الهيئة ومديرياتها بالمحافظات من أجل تنمية وزيادة الثروة الحيوانية والداجنة والحفاظ عليها من الأمراض، كذلك المساهمه فى تطهير المنشآت و الدواوين العامه لتقليل الحمل الفيروسى لمرض الكورونا المستجد بكافة المحافظات الحمهورية.