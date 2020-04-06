اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 07:17 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة: تحصين 9.7 مليون رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 06 أبريل 2020 06:03 م
الزراعة: تحصين 9.7 مليون رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية.. اعرف التفاصيل تحصين الماشية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية  بوزارة الزراعة ، أنه بشأن تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية، كشف آخر تقرير  للإدار ة المركزية للطب الوقائي ومديريات الطب  البيطرى ، عن  تحصين عدد 9.7 مليون رأس ماشية خلال 2019 .

 وقال الدكتور  عبد الحكيم محمود ، رئيس الخدمات البيطرية، إن وزارة الزراعة ، قامت بالسيطرة على الأمراض الوبائية وعلى رأسها مرض الحُمى القلاعية من خلال تكثيف أعمال التحصين وفقاً لبرنامج الحملات القومية والذي يأتي من خلال تطبيق الإستراتيجية للسيطرة واحتواء الأمراض والتى بدأت فى 2018 بتكثييف  التحصين فى 27 محافظة فى نفس التوقيت من خلال الجان البيطرية الثابته والمتحركه من بيت لبيت، بالإضافة إلى التحصين حول أي بؤر تظهر، الذى ادى الى عدم ظهور اى اصابات خلال فصل الشناء المنتهى، حيث أعلنت وزارة الزراعة أنه تم تحصين عدد 9.7 مليون رأس ماشية خلال 2019.

وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يفيد بالسيطرة على مرض الحمى القلاعية لأول مرة في مصر بعد انتهاء فصل الشتاء والذي يُعتبر موسم لانتشار كثير من الأمراض الوبائية التي تُصيب الثروة الحيوانية والداجنة.

وأوضح تقرير  الخدمات البيطرية  ، أن  جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية  أدت  الى أحكام  السيطرة على مرض الجلد العُقدي في 2019 بالمُقارنة بالأعوام السابقة ، مشير الى أن  الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لمنع دخول مرض حُمى الوادي المتصدع آتت ثِمارها بصفر إصابات في مصر بالمُقارنة ببعض دول الجوار .

كما أن  عمليات تحصين مزارع حضانات الطيور وتعتبر المصدر الرئيسي لطيور التربيه المنزلية بالقرى ضد انفلونزا الطيور مجانا وبالاضافه الى التوعية بأهمية وكيفية الذبح الآمن للطيور كل ذلك ساهم في عدم ظهور أي اصابات بشرية بالمرض خلال عام 2019 وحتى الآن.

 فما أشاد  وزير الزراعة بالجهود المتميزة التي تقوم الهيئة ومديرياتها بالمحافظات من أجل تنمية وزيادة الثروة الحيوانية والداجنة والحفاظ عليها من الأمراض، كذلك المساهمه فى تطهير المنشآت و الدواوين العامه لتقليل الحمل الفيروسى لمرض الكورونا المستجد بكافة المحافظات الحمهورية.


تحصين الماشية

الخدمات البيطرية

الامراض الوبائية

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء حظر التجوال في البلاد لليوم الثالث عشر وانتشار شرطي مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال في البلاد لليوم الثالث عشر وانتشار شرطي مكثف بالشوارع

شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة