"الزراعة" تحدد 6 توصيات ارشادية لزيادة محصول الزيتون .. اعرف التفاصيل

كتب عز النوبى

ينشر "اليوم السابع" عددا من الارشادات الفنية التي اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بقطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة ، لمزارع الزيتون ، خلال شهر ابريل الجارى لزيادة انتاج الثمار ، واتباع الممارسات الجيدة حول طرق التسميد والرى.

وجاءت أهم العمليات :

-التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة .

-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة .

-ضبط عمليات الري وعدم الإفراط في الري ، تروي الأشجار المثمرة قبل تفتح الأزهار .

وعن طرق التسميد وخاصة تسميد الأشجار التي تروي بالغمر .

-يتم إضافة 300 جم سلفات نشادر / شجرة ، للأشجار اكبر من 3 سنوات .

ـ يتم إضافة 150 جم سلفات نشادر / شجرة ، للأعمار الصغيرة أقل من 3 سنوات.

ب ـ تسميد الأشجار التي تروي بالتنقيط .

ـالرية الأولي : يضاف 1 كجم نترات كالسيوم للفدان .

ـالرية الثانية : يضاف 2 لتر حامض نيتريك للفدان .

ـالرية الثالثة : يضاف 3 كجم سلفات نشادر للفدان .

الرية الرابعة : يضاف 3 كجم نترات نشادر للفدان.

ـالرية الخامسة : يضاف 3 كجم سلفات بوتاسيوم للفدان .

- الرية السادسة : 2 كجم سماد مركب 19 / 19 / 19 للفدان .

التسميد الورقي

يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر و يكون في حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار يكرر و يتم كالأتي : 350 جم حديد مخلبي + 150 جم زنك مخلبي + 150 جم منجنيز مخلبي + 75جم ماغنسيوم + 50جم بوركس + 50جم سلفات نحاس + 200جم يوريا.

الري : معدل 3 ريات في الأسبوع لتفادي أعفان الجذور.