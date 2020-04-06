اليوم السابع
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"الزراعة" تحدد 6 توصيات ارشادية لزيادة محصول الزيتون .. اعرف التفاصيل

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:00 ص
"الزراعة" تحدد 6 توصيات ارشادية لزيادة محصول الزيتون .. اعرف التفاصيل اشجار الزيتون
كتب عز النوبى

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 ينشر "اليوم السابع" عددا من الارشادات الفنية التي اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية  بقطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة ، لمزارع الزيتون ، خلال شهر ابريل الجارى لزيادة  انتاج الثمار ، واتباع  الممارسات الجيدة حول طرق التسميد والرى.

 وجاءت  أهم العمليات :

-التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة .

-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة .

-ضبط عمليات الري وعدم الإفراط في الري ، تروي الأشجار المثمرة قبل تفتح الأزهار  .

 وعن طرق  التسميد  وخاصة  تسميد الأشجار التي تروي بالغمر .

-يتم إضافة 300 جم سلفات نشادر  / شجرة ، للأشجار اكبر من 3 سنوات  .

ـ يتم إضافة 150 جم سلفات نشادر / شجرة ،  للأعمار الصغيرة أقل من 3 سنوات.

ب ـ تسميد الأشجار التي تروي بالتنقيط .

ـالرية الأولي : يضاف 1 كجم نترات كالسيوم للفدان .

ـالرية الثانية : يضاف 2 لتر  حامض نيتريك للفدان  .

ـالرية الثالثة : يضاف 3 كجم سلفات نشادر  للفدان  .

 الرية الرابعة : يضاف 3 كجم نترات نشادر  للفدان.

ـالرية الخامسة : يضاف 3 كجم سلفات بوتاسيوم  للفدان  .

-  الرية السادسة : 2 كجم سماد مركب 19 / 19 / 19 للفدان .

التسميد الورقي

يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر و يكون في حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار يكرر و يتم كالأتي : 350 جم حديد مخلبي + 150 جم زنك مخلبي + 150 جم منجنيز مخلبي + 75جم ماغنسيوم + 50جم بوركس + 50جم سلفات نحاس + 200جم يوريا.

الري : معدل 3 ريات في الأسبوع لتفادي أعفان الجذور.

 


محصول الزيتون

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