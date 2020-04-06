"الزراعة" تحدد 6 توصيات ارشادية لزيادة محصول الزيتون .. اعرف التفاصيل

ينشر "اليوم السابع" عددا من الارشادات الفنية التي اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بقطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة ، لمزارع الزيتون ، خلال شهر ابريل الجارى لزيادة انتاج الثمار ، واتباع الممارسات الجيدة حول طرق التسميد والرى.
وجاءت أهم العمليات :
-التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة .
-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة .
-ضبط عمليات الري وعدم الإفراط في الري ، تروي الأشجار المثمرة قبل تفتح الأزهار .
وعن طرق التسميد وخاصة تسميد الأشجار التي تروي بالغمر .
-يتم إضافة 300 جم سلفات نشادر / شجرة ، للأشجار اكبر من 3 سنوات .
ـ يتم إضافة 150 جم سلفات نشادر / شجرة ، للأعمار الصغيرة أقل من 3 سنوات.
ب ـ تسميد الأشجار التي تروي بالتنقيط .
ـالرية الأولي : يضاف 1 كجم نترات كالسيوم للفدان .
ـالرية الثانية : يضاف 2 لتر حامض نيتريك للفدان .
ـالرية الثالثة : يضاف 3 كجم سلفات نشادر للفدان .
الرية الرابعة : يضاف 3 كجم نترات نشادر للفدان.
ـالرية الخامسة : يضاف 3 كجم سلفات بوتاسيوم للفدان .
- الرية السادسة : 2 كجم سماد مركب 19 / 19 / 19 للفدان .
التسميد الورقي
يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر و يكون في حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار يكرر و يتم كالأتي : 350 جم حديد مخلبي + 150 جم زنك مخلبي + 150 جم منجنيز مخلبي + 75جم ماغنسيوم + 50جم بوركس + 50جم سلفات نحاس + 200جم يوريا.
الري : معدل 3 ريات في الأسبوع لتفادي أعفان الجذور.
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