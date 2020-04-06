"الرأى " : 600 مصرى بالكويت يقدمون طلبات تجديد واستخراج وثائق سفر

إيمان حنا

فى إطار استجابتهم للدعوات التى أطلقتها وزارة الداخلية الكويتية ، تلقت القنصلية المصرية اليوم الاثنين ، نحو 600 معاملة تراوحت ما بين تجديد او استخراج وثيقة سفر - وحسب ما ذكرت جريدة الرأى الكويتية توافد المئات من مخالفي الإقامة من أبناء الجالية المصرية إلى مقر القنصلية صباحا لاستخراج وثائق سفر تمهيدا لمغادرتهم البلاد، وذلك إثر دعوة وزارة الداخلية المخالفين للحصول على وثيقة السفر من القنصلية قبل التوجه لتسوية أوضاعهم.

وأكدت مصادر مطلعة ، أن نحو 1600 مخالف تقدموا اليوم لمركز استقبال المخالفين للاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامات والمغادرة، لافتة إلى أن نحو 300 منهم ليس لديهم وثائق للسفر، وقد تقدموا بطلبات لاستخراجها حيث يتم إنجاز بعضها صباح غد.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قد دعت مخالفى الإقامة من مختف الجنسيات إلى استغلال مبادرة "غادروا بأمان" فى تسوية أوضاعهم، وأعرب قائد قوة الإيواء والإجلاء لمخالفى قانون الإقامة الكويتى اللواء عابدين العابدين، فى تصريح صحفى، عن أمله فى انتهاز جميع المخالفين من كل الجنسيات للمهلة التى أعلن عنها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولية لشئون مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتى أنس الصالح، والتى تنتهى بنهاية أبريل الجارى.

وأكد العابدين أن هذه المهلة غير مسبوقة من جهة الامتيازات، سواء فيما يتعلق بإمكانية العودة الى الكويت مرة أخرى أو استضافة المخالفين داخل مدارس للإيواء أعدت لاستقبالهم، وكذلك تكفل الكويت بنقلهم إلى بلدانهم دون أن يتحملوا أى كلفة مالية، وكذلك توفير كل أوجه الإعاشة طوال فترة بقائهم فى مدارس الإيواء من مأكل ومشرب ورعاية صحية، حتى موعد رحلتهم إلى بلدانهم.