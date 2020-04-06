اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 05:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الدفاع التركية تفرض قيودا شديدة على تحركات قواتها فى سوريا خوفا من كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 05:00 ص
الدفاع التركية تفرض قيودا شديدة على تحركات قواتها فى سوريا خوفا من كورونا عناصر من الجيش التركى
أنقرة أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فرضت وزارة الدفاع التركية، قيودا واسعة على تحركات وتنقلات قواتها فى مناطق العمليات العسكرية التى تنفذها فى سوريا، على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية أولجارى دينيزير - وفقا لقناة "روسيا اليوم"، الأحد - إن كل القوات المنتشرة فى مناطق العمليات العسكرية داخل سوريا، ستستطيع الخروج منها أو الدخول إليها، فقط بسماح خاص من قبل قائد الجيش.

وأوضح دينيزير، أنه بالتالى سيتم تقليص تحركات الكوادر المنفردة والقوات بشكل عام إلى أقل درجة ممكنة باستثناء الحالات التى تعتبر ضرورية.

 


الدفاع التركية

سوريا

كورونا

أخبار تركيا

الجيش التركى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كورونا تضع تركيا فى ورطة.. أردوغان يعترف بتفشى الفيروس فى صفوف الجيش التركى ويقرر حجرا صحيا لجنوده.. نائب تركى معارض يحرج الديكتاتور ويطلب تفسيرًا حول تضارب بيانات الفيروس

الأحد، 29 مارس 2020 05:00 م

أردوغان يضطر للاعتراف بتفشي كورونا في صفوف الجيش التركي.. فيديو

السبت، 28 مارس 2020 11:22 ص

أزمة كورونا تصل للجيش التركى.. وزارة الدفاع بأنقرة تقرر تعطيل المدارس العسكرية

الثلاثاء، 17 مارس 2020 09:06 م

تقرير يكشف: أردوغان يوجه بظلم مضاعف للعسكريين المفصولين من الجيش التركى

الأحد، 15 مارس 2020 08:19 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترامب يشرح أسباب ترويجه لهيدروكسى كلوروكين: الناس تموت وأريدهم أن يعيشون

ترامب يشرح أسباب ترويجه لهيدروكسى كلوروكين: الناس تموت وأريدهم أن يعيشون

هشام عز العرب عن مبادرة اليوم السابع: فكرة ممتازة ورد جميل التفانى فى العمل

هشام عز العرب عن مبادرة اليوم السابع: فكرة ممتازة ورد جميل التفانى فى العمل

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة