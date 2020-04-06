اليوم السابع
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"الدرعية" التاريخية بالسعودية تشارك فى اليوم العالمى للصحة غدا

الإثنين، 06 أبريل 2020 09:42 م
"الدرعية" التاريخية بالسعودية تشارك فى اليوم العالمى للصحة غدا بوابة الدرعية بالسعودية
إيمان حنا

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تشارك المملكة العربية السعودية من خلال هيئة تطوير بوابة الدرعية في اليوم العالمي للصحة - الذي يصادف السابع من شهر أبريل من كل عام - بإطلاق حملة توعوية من خلال عروض بتقنية عالية بهذه المناسبة على واجهة قصر سلوى فى حى الطريف التاريخي بمحافظة الدرعية مساء غد الثلاثاء. وفق بيان صحفى.

وحرصت الهيئة على إبراز ودعم جهود جميع الجهات المعنية بمكافحة انتشار فيروس كورونا من خلال بث عروض بتقنية ثلاثية الأبعاد على واجهة حي الطريف التاريخي في محافظة الدرعية، وذلك للمرة الأولى بوصفه أحد أهم المواقع السعودية المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو ومقر الحكم إبان عهد الدولة السعودية الأولى، ولما تمثله الدرعية من رمزية بالغة لدى السعوديين والجزيرة العربية وعنوان لوحدة هذه البلاد كونها العاصمة الأولى للدولة السعودية الأولى.

وأوضح المتحدث الرسمي بهيئة تطوير بوابة الدرعية ثامر السديري أن هذه المبادرة التي تنطلق في يوم الصحة العالمي تمثل استعراض رسائل شكر لدور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية - حفظهما الله - والدعاء لأبطال الصحة والأمن، ورسائل توعوية مختلفة تحت إطار الحملة الوطنية كلنا مسؤول.

وقال: "الدرعية رمز الصمود ومنطلق وحدة هذا الكيان العظيم الذي نعيش في ظله اليوم، ومن هنا جاءت الفكرة بأن تطلق الدرعية موطن الملوك والأبطال رسالة إلى جميع من يعيش على هذه الأرض الغالية وللعالم أجمع عن أهمية الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من الجهات المسؤولة والتكاتف بين أفراد المجتمع لوقف انتشار هذه الجائحة ".

ودعت هيئة تطوير بوابة الدرعية جميع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص إلى المشاركة في هذه الحملة في تمام الساعة 6 من مساء يوم غد الثلاثاء عبر وسم الحملة الوطنية #كلنا_مسؤول، في وسائل التواصل الاجتماعي عبر نشر نشرات توعوية ونشر الصور المعتمدة للحملة وإضاءة مقرات الجهات المشاركة باللون الأخضر.

 


اليوم العالمى للصحة

السعودية

الدرعية

احياء تاريخية بالسعودية

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