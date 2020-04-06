الحكومة البريطانية تطلق حملة "تحقق قبل أن تصدق" لمواجهة الأكاذيب حول كورونا

ريهام عبد الله

أطلقت الحكومة البريطانية، حملة "تحقق قبل أن تصدق"، لمواجهة الأخبار الكاذبة حول جائحة فيروس كورونا المستجد القاتل.

ونشر الحساب الرسمى لوزارة الخارجية البريطانية، عبر تويتر :" تطلق حملة تحقق قبل أن تصدق، لمواجهة الأخبار الكاذبة حول فيروس كورونا المستجد،يشارك فيها إعلاميون ورواد تواصل اجتماعي عرب، تشدد الحملة على أهمية تقصي الحقائق وعدم الانجرار وراء المعلومات الخاطئة أو المغلوطة لما لها من خطر على الفرد والمجتمع على حد سواء".



الحكومة البريطانية

وفى سياق آخر أكد المتحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية، أن بوريس جونسون يعاني أعراضًا متكررة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، معربا عن قلقه من استمرار الأعراض رئيس الوزراء.

ونقلت العربية عن المتحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية قوله اليوم الاثنين، إن جونسون تحت المراقبة الطبية في المستشفى.

وكان مصدر حكومي بريطاني، قال إن رئيس الوزراء بوريس جونسون ما زال في المستشفى اليوم الاثنين، حيث يعاني من استمرار أعراض فيروس كورونا بعد عشرة أيام من إظهار الاختبارات إصابته بالفيروس على الرغم من أن مقر رئاسة الوزراء في داوننج ستريت قال إنه ما زال يتولى مسؤلية الحكومة.

وأضاف المصدر "رئيس الوزراء ما زال في المستشفى. "قضى الليل في المستشفى".

ونقل جونسون إلى المستشفى الليلة الماضية لأنه ما زال مصابا بارتفاع في درجة حرارته وشعر الأطباء بأنه يحتاج لمزيد من الاختبارات.

وكان مكتب رئيس الوزراء البريطانى قال أمس الأحد، إن بوريس جونسون فى المستشفى لإجراء فحوص مع استمرار ظهور أعراض فيروس كورونا عليه بعد عشرة أيام من تشخيص إصابته بالمرض.

وقال بيان "بناء على نصيحة طبيبه، دخل رئيس الوزراء المستشفى الليلة لإجراء فحوص... هذه خطوة احترازية إذ لا تزال أعراض فيروس كورونا تظهر على رئيس الوزراء بعد عشرة أيام من تشخيص إصابته بالفيروس".