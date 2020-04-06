الحظر واجب علينا فى الصبح وفى المسا.. شاهد أغنية صياد البرلس للوقاية من كورونا

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال خالد مزرة، الصياد الشاعر، ابن مدينة البرلس، وصاحب قصيدة "حبيب الملايين" وقصيدته "صقر مصر" والذى سجلهما فى الشهر العقارى فى عام 2014م، يوم افتتاحه للمرحلة الأولى من مزرعة غليون السمكية، أن الدولة حريصة على صحة المواطنين، لذا قررت الحظر من الساعة السابعة مساء للساعة السادسة من صباح اليوم الثاني.

وأضاف مزرة، لـ"اليوم السابع" لذا ألف قصيدة، عن وجوب الحظر حتى لو كان كاملاً حفاظاً على صحة المواطنين، غناها حسن شرشير، أنه قال فيها " الحظر واجب علينا فى الصبح والمسا والكل يلزم بيته وينام بعد العشا، يارب أبعد كورونا خلى الاحباب يزورونا، ومن هجرى وقول وأنا مالى وكرونا مهيسه، يارب ابعد كورونا بعيد عن مصرنا واحفظها يارب دايما واحمى اهلنا، ونصلى فى المساجد ونرجع الموالد، ونروح نزور صحابنا وحبابنا وأهلنا،يارب ابعد كورونا خلى الاحباب يزورونا من هجرى وقول وانا مالى، دا كرونا مهيسة، الحظر واجب علينا فى الصبح والمسا".

وقال مزره، إنه حاصل على الشهادة الابتدائية ويجيد القراءة والكتابة، ولم يكن يتقن الكتابة على صفحات التواصل الاجتماعى، ولكنه تعلم وبدأ ينشر قصائده على صفحته الشخصية، مؤكداً أن سعادته لا توصف بما حدث من الإجراءات الإحترازية التى تقوم بها مصر من أجل الحد من انتشار مرض كورونا، داعياً الله أن تنجو مصر من ذلك الفيروس اللعين.

وأكد مزره، أن كفر الشيخ تميزت بالعديد من المشروعات العملاقة، منها مزرعة غليون التى يعمل بها والتى وفرت العديد من الأسماك التى اندثرت ببحيرة البرلس، وقلة ثمنها، وطرحها بالأسواق فى كل المحافظات، إضافة للأعمال الضخمة التى تشهدها المزرعة بالمرحلة الثانية وبقية مراحلها التى ستقام من أجل النهوض بالثروة السمكية.