اليوم السابع
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الجيش العراقى: سقوط 3 صواريخ قرب موقع شركة أمريكية فى البصرة

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:32 ص
الجيش العراقى: سقوط 3 صواريخ قرب موقع شركة أمريكية فى البصرة صواريخ - صورة أرشيفية
رويترز

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 قال الجيش العراقي في بيان إن ثلاثة صواريخ سقطت اليوم الاثنين قرب موقع شركة هاليبرتون الأمريكية للخدمات النفطية في البصرة بجنوب العراق دون أن تسفر عن أي خسائر بشرية.

وأضاف البيان أنه تم العثور قرب الموقع على قاذفة بها 11 صاروخا معدا للإطلاق وأن قوات الأمن قامت بتفكيكها.

وكانت قد قالت مصادر نفطية وأخرى بالشرطة إن صواريخ سقطت بالقرب من موقع متصل بشركات نفط أجنبية وشركات حكومية في مدينة البصرة بجنوب العراق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين دون أن تسبب أضرارا أو خسائر بشرية.

وأضافت المصادر أن الصواريخ، التي قالت الشرطة إنها ثلاثة من طراز كاتيوشا وأُطلقت في حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي، أصابت منطقة البرجسية السكنية ومقرا للعمليات غربي البصرة.

 


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