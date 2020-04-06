اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد جمعية النيل لتنمية المجتمع بالمراغة سوهاج

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:14 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد جمعية النيل لتنمية المجتمع بالمراغة سوهاج محافظة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 81 الصادر فى السادس من أبريل 2020 قرار محافظة سوهاج " مديرية التضامن الاجتماعى " إدارة الجمعيات – قسم الشهر قرار قيد ملخص نظام جمعية النيل لتنمية المجتمع بالمراغة.

وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بسوهاج بعد الإطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية النيل لتنمية المجتمع بالمراغة يتضح أنها مطابقة لأحكام القانون 84 لعام 2020 ولائحته التنفيذية وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم "1341" بتاريخ 29/1/2019 وذلك بناء على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم " 1674 " بتاريخ 20/5/2019 وموافقة الأمن الوطنى بالكتاب رقم "119" بتاريخ 28/1/2020

قرر الاتى مادة أولى قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية النيل لتنمية المجتمع بالمراغة العنوان نجع خميس – شندويل البلد – المراغة طبقا لأحكام القانون 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم " 1595" فى 26 /2/2020.

مادة ثانية يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الأتية ميدان عمل الطفولة والأمومة وميدان المساعدات الاجتماعية وميدان الأسرة وميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية وميدان الشيخوخة وميدان رعاية الفئات الخاصة والمعاقين وميدان رعاية المسجونين وميدان تنمية المجتمعات المحلية وميدان الدفاع الإجتماعى وميدان الأنشطة الصحية وميدان حماية البيئة المحافظة عليها وميدان التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة وميدان الصداقة بين الشعوب وميدان النشاط الأدبى وميدان حماية المستهلك وميدان تنظيم الأسرة.

مادة ثالثة ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعتبر ساريا منذ تاريخ قيده وعلى جهات الإختصاص تنفيذه .

 

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سوهاج

اخبار مصرية

اخبار مصر

الجريدة الرسمية

الوقائع المصرية

التضامن الاجتماعى

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