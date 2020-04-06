"التنمية المحلية" تستجيب لشكاوى أهالى الصف من انتشار الذباب والناموس

تلقت وزارة التنمية المحلية شكوي من عدد من أهالي قري مركز ومدينة الصف بمحافظة الجيزة، بسبب وجود أعداد من الذباب والناموس على المنازل ، و تراكمات للقمامة والمخلفات بعدد من القرى.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن شعراوى وجه على الفور بالتواصل مع محافظة الجيزة لسرعة إرسال حملة لتلك القرى محل الشكوي وتطهيرها عبر سيارات رش الحشرات للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين ، حيث قام علي الفور رئيس مدينة الصف بإرسال حملة والمرور علي القري ورشها بالكامل وتطهيرها للقضاء علي اَي حشرات موجودة بالقري خاصة من الذباب والناموس والاستجابة لشكوى المواطنين.

كما طالب الوزير شعراوي ، بسرعة الانتهاء من رفع تراكمات المخلفات والقمامة الموجودة في بعض الشوارع خاصة في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ علي سلامة المواطنين .

وفى سياق متصل أجرى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اليوم الإثنين، إتصالات هاتفية مع جميع المحافظين، لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المُستجد.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن شعراوى أكد خلال اتصالاته على أهمية اتخاذ المحافظين كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك الدولة بكل حزم والتنسيق المستمر مع مديرى الأمن والجهات المعنية بالمحافظة فيما يخص هذا الملف الهام الذى توليه القيادة السياسية أهمية قصوى خلال الفترة الحالية، مشددا على أهمية عدم السماح لأى محاولات من بعض المخالفين باستغلال الظروف الحالية وتعامل أجهزة الدولة مع تداعيات فيروس كورونا ومحاولة التعدى على أراضى وأملاك الدولة والبناء العشوائى على الاراضى الزراعية.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه وجه المحافظين أيضاً بالإستمرار فى موجات الإزالات الفورية للتعديات على الأراضى الزراعية ، وضبط المُتعدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية بالتنسيق مع مديرية الأمن فى إطار تطبيق قانون الطوارئ تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء فى هذا الشأن، وأضاف شعراوى قائلاً: حافظوا على هيبة الدولة وتعاملوا بحسم مع كل من تسول له نفسه بالتعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

وأوضح شعراوى أنه تم أيضاً خلال الاتصالات التى أجراها متابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد وأدوات التعقيم، وكذا جهود المحافظات فى تطهير وتعقيم كافة المبانى والشوارع والمنشأت المختلفة.