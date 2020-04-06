البيئة: نضع الأدلة الإرشادية للتخلص الآمن من المخلفات الطبية.. فيديو

قال الدكتور طارق العربي، مدير مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية بوزارة البيئة، إن أي منشأة طبية ينتج عنها مخلفات، والتي تمثل خطورة كبيرة وتحتاج لمعالجة بطريقة سليمة، فإن وزارة البيئة وضعت الأدلة الإرشادية للتخلص الآمن من هذه النفايات بداية من المستشفى نفسها.
وأضاف "العربي" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أنه يتم فصل هذه المخلفات بشكل سليم، بحيث تكون المخلفات البلدية مفصولة عن المخلفات الطبية، موضحًا أنه يتم فصل المخلفات الطبية بتقسيمها لأدوية وكيماويات بمفردها والنفايات الطبية المُعدية يتم فصلها بمفردها، والحقن الطبية تكون بمفردها والنفايات التشريحية كذلك.
وتابع، أن وزارة الصحة تملك آليات المعالجة بأكثر من طريقة إما الحرق أو الفرم والتعقيم، موضحًا أن وزارة البيئة تتعاون مع الصحة للتخلص الآمن لهذه المخلفات الطبية عبر تقديم الأدلة الإرشادية للتعامل مع هذه المخلفات، مضيفا: "نعالج هذه المخلفات قبل التخلص منها ودفنها".
وفى سياق آخر، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن الوزارة تقوم حاليا من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، بمحافظات "كفر الشيخ، أسيوط، قنا، الغربية"، بتنفيذ برامج توعية وتدريب للعاملين بوحدات إدارة المخلفات بتلك المحافظات، حول طرق الوقاية والسلامة والصحة المهنية فى التعامل مع المخلفات الصلبة فى بيئة العمل من مدافن صحية ومقالب ومحطات وسيطة، وعلاقة إدارة المخلفات بانتشار فيروس كرونا.
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