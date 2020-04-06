البابا فرنسيس يدشن صندوقا لمساعدة الدول الأكثر فقرا فى مكافحة كورونا

رويترز

قال الفاتيكان اليوم الاثنين إن البابا فرنسيس دشن صندوقا طارئا لمساعدة المناطق المتضررة بفيروس كورونا في الدول النامية.

وقال في بيان إن البابا خصص 750 ألف دولار من الأموال التي تحت تصرفه كمساهمة أولية. وطلب من الكنائس والأبرشيات المساهمة بقدر استطاعتها.

وسيجري توزيع الأموال من خلال جمعيات الإرساليات البابوية التي تدعم عمل أكثر من 1100 أبرشية معظمها في أفريقيا وأوقيانوسيا وجزء من منطقة الأمازون.

وفي الشهر الماضي تبرع البابا فرنسيس بثلاثين جهاز تنفس صناعي للمستشفيات الإيطالية في المناطق الأشد تضررا بجائحة فيروس كورونا.