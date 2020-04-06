اليوم السابع
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الاردن تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 349

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:08 م
الاردن تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 349 كورونا
كتب كامل كامل

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أعلن وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر تسجيل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات في المملكة إلى 349 حالة.

كما أعلن الدكتور جابر خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مساء اليوم الاثنين عن ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس في الأردن إلى 6 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة، إضافة إلى شفاء 16 مصاباً من مستشفى الأمير حمزة، ليرتفع عدد حالات الشفاء الكلي في المملكة إلى 126، مع بقاء 217 حالة في المستشفيات.


وبين تفاصيل الحالات الأربع الجديدة، التي توزعت على النحو الآتي: حالة مخالطة لزوجته وأبنته القادمتين من إيطاليا منذ شباط الماضي، حالة مخالطة لخطيبها الذي أصيب نتيجة مخالطته لأحد المصابين اللبنانيين، وفتاة مخالطة لأحد المصابين، إذ يتم الآن عزل مخالطيها، إضافة إلى حالة وفاة سجلت في أحد المستشفيات الخاصة، إذ أخذت عينة من المتوفي وكانت إيجابية.


وقال وزير الصحة: "إن هذا الوباء كالنار وأنتم وقودها فتباعدوا، فلا تجد النار وقوداً لكي تحرقه فتنطفئ"، مشيراً إلى أن هذه المقولة للصحابي عمرو بن العاص قالها قبل 1400 عام واستطاعوا بها أن يقضوا على الطاعون.


ودعا المواطنين إلى البقاء في منازلهم، والتباعد عن بعضهم البعض في حال خرجوا لقضاء حوائجهم وشراء المواد الأساسية، مؤكداً أن العائلات تصاب في أكملها نتيجة استهتار البعض.


واختتم الدكتور جابر الإيجاز بالقول: "جهد الوطن كاملاً من جلالة الملك عبد الله الثاني، والحكومة، والقوات المسلحة - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية يعملون بجد ولا نريد من الاستهتار أن يضيع هذا الجهد".

 

 


الاردن

فيروس كورونا

وزير الصحة الاردني

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