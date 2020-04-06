اليوم السابع
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الاحتلال الإسرائيلى يمدد اعتقال محافظ القدس حتى الثلاثاء

الإثنين، 06 أبريل 2020 04:54 م
الاحتلال الإسرائيلى يمدد اعتقال محافظ القدس حتى الثلاثاء محافظ القدس عدنان غيث
أ ش أ

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مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلى اليوم ،الإثنين، اعتقال محافظ القدس عدنان غيث رغم وجود قرار سابق بالإفراج عنه.
واعتقل محافظ القدس أمس الأحد من منزله - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، وتم تمديد اعتقاله حتى اليوم، وصدر قرار بالإفراج عنه لكن نيابة الاحتلال اعترضت على القرار وتم تمديد اعتقاله حتى يوم غد الثلاثاء.
وتعد هذه المرة الـ 17 التي يعتقل فيها الاحتلال غيث منذ توليه مهامه كمحافظ للمدينة المحتلة.


إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى

محكمة إسرائيلية

محافظ القدس

عدنان غيث

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