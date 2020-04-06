الاحتلال الإسرائيلى يمدد اعتقال محافظ القدس حتى الثلاثاء

مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلى اليوم ،الإثنين، اعتقال محافظ القدس عدنان غيث رغم وجود قرار سابق بالإفراج عنه.
واعتقل محافظ القدس أمس الأحد من منزله - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، وتم تمديد اعتقاله حتى اليوم، وصدر قرار بالإفراج عنه لكن نيابة الاحتلال اعترضت على القرار وتم تمديد اعتقاله حتى يوم غد الثلاثاء.
وتعد هذه المرة الـ 17 التي يعتقل فيها الاحتلال غيث منذ توليه مهامه كمحافظ للمدينة المحتلة.
الاحتلال الإسرائيلى يمدد اعتقال محافظ القدس حتى الثلاثاءالإثنين، 06 أبريل 2020 04:54 م
محافظ القدس عدنان غيث
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مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلى اليوم ،الإثنين، اعتقال محافظ القدس عدنان غيث رغم وجود قرار سابق بالإفراج عنه.
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