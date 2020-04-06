اليوم السابع
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الاتحاد الأفريقى يقترح تأجيل اجتماعه مع نظيره الأوروبى بسبب كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 05:34 م
الاتحاد الأفريقى يقترح تأجيل اجتماعه مع نظيره الأوروبى بسبب كورونا رئيس الاتحاد الأفريقى
كتبت: هناء أبو العز

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اقترح رئيس جنوب إفريقيا ورئيس الاتحاد الأفريقى على المجلس التنفيذى للاتحاد، تأجيل الاجتماع الوزارى بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبى الذى كان مقرر عقده يومى 4 و5  مايو القادم حتي إشعار أخر، بسبب أزمة كورونا،  وبسبب تأجيل أو إلغاء سلسلة إجتماعات خبراء ووزراء التجارة الأفارقة التي تسبق قمة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لظروف تفشي فيروس كورونا . 
 
وعن القرار الصادر عن مؤتمر المكتب التنفيذي الذي عقده رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في المكتب عن بعد بشأن إنشاء صندوق جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ والتي تطوعت الدول الاعضاء في هيئة المكتب بتبرعات للصندوق تقدر بأكثر من ١٠ ملايين دولار  ، وطلبت هيئة المكتب  من مفوضية الإتحاد إنشاء الصندوق ، تستعد حاليا المفوضية لفتح حساب مصرفي يتم تعميم رقم حسابه علي جميع الدول الأعضاء لتلاقي التبرعات من كافة الدول والمنظمات والجهات العامة والخاصة ، والذي قال عنه  رئيس المكتب التنفيذي للإتحاد الرئيس  سيريل رامافوسا أن المساهمات ستكون  طوعية في الصندوق وأنه من المتوقع أن يقدم القطاع الخاص في القارة مساهمات كبيرة فيه .
 
ونظرا إلي المبالغ المتوقع جمعها وكذلك حملات جمع الأموال ،تستعد مفوضية الإتحاد لإنشاء هيكل إداري للصندوق يتكون من خمس شخصيات بارزة بواقع شخصية واحدة عن كل إقليم من أقاليم الإتحاد الأفريقي والهدف من ذلك بناء الثقة والاطمئنان مع القطاع الخاص لحمله علي المساهمة في الصندوق فضلا عن تخفيف الأعباء عن دول الأعضاء وسيضمن المزيد من المساءلة والمصداقية في الإشراف علي الصندوق .
 
و اتفق أعضاء هيئة المكتب التنفيذي علي التشاور مع أقاليمهم لتحديد الشخصيات المناسبة للعمل في الهيكل الإداري للصندوق وقد يقترح أعضاء المكتب شخصيات ملائمة للتعجيل بإنشاء الصندوق، فإذا تعذر ذلك يترك لرئيس المفوضية تعيينهم لتعزيز قدرات المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ،واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التشغيل المؤقت لصندوق الإتحاد الأفريقي للاستجابة لفيروس كورونا المستجد وتقديم تقرير مفسر إلي المجلس التنفيذي .
 
وقرر المكتب التنفيذي إجرائيا تعميم مذكرة مرسلة لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة للعرض عليهم وأخد موافقتهم بإنشاء صندوق الأفريقي لمكافحة فيروس كوفيد ١٩ وأعتبر عدم تلقي ردا منهم موافقة ضمنية للتعجيل بإنشاء الصندوق .
 
الجدير بالذكر يتكون  هيئة المكتب التنفيذي للإتحاد الأفريقي من رؤساء جنوب افريقيا "رئيسا" من منطقة جنوب أفريقيا، وكينيا "عضو" من منطقة شرق أفريقيا، والكونجو الديمقراطية "عضو" من منطقةً غرب أفريقيا، ومالى "عضو" من وسط أفريقيا، و مصر من الشمال "مقرر" لهيئة المكتب.
 
 
 

الاتحاد الافريقى

الاتحاد الاوروبى

كورونا

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