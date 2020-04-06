اليوم السابع
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الإثنين، 06 أبريل 2020 04:53 م
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الاتحاد الأفريقى يدعو لرفع العقوبات عن السودان وزيمبابوى للتصدى لكورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 04:45 م
الاتحاد الأفريقى يدعو لرفع العقوبات عن السودان وزيمبابوى للتصدى لكورونا الاتحاد الإفريقى
أ ش أ

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دعا الاتحاد الأفريقى إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان وزيمبابوى للمساعدة فى التصدى لجائحة فيروس كورونا، وهو ما من شأنه تسهيل عمليات الاستجابة.
وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الاثنين، أن تلك الدعوة أطلقت خلال مؤتمر عقد عن بعد، ضم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، والدكتور جون نكينجاسونج، مدير المركز الإفريقي للأوبئة، وعددٌ من رؤساء الدول الأفريقية، لمناقشة خطة الاتحاد الأفريقي للتصدي لجائحة كورونا.
وقدم فكي خلال المؤتمر عرضا حول الخطوات التي اتخذتها مفوضية الاتحاد الأفريقي بناء على توصيات الاجتماعات السابقة.
وقدم الدكتور تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عرضا أكد فيه على ضرورة التحرك السريع وإجراء الاختبارات وتأمين إيصال معدات الفحص الطبي ومعدات الحماية الشخصية الطبية.
وأكد القادة خلال الاجتماع أن هذه الجائحة غير مسبوقة النظير، وتتطلب زيادة التعاون بين الدول في مجالات الصحة والنقل لرسم الإستراتيجية القارية، وضرورة حشد الدعم الدولي من المؤسسات المالية الدولية والشركاء الدوليين، والدول الصديقة لمجابهة الآثار الاقتصادية والإجتماعية للوباء.
في غضون ذلك، التقى وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير الصديق عبدالعزيز، مع وفد رابطة موظفي منظمة الإيجاد، حيث سلمه الوفد تبرع الرابطة بمبلغ ١٠٠ ألف دولار لصالح حكومة السودان لدعم جهودها لمجابهة جائحة كورونا.
من جانبه، عبر وكيل وزارة الخارجية السودانية، باسم حكومة وشعب السودان، عن شكره وتقديره لرابطة موظفي منظمة الإيجاد لهذا الدعم السخي الذي يجسد معاني التضامن مع شعب السودان في التصدي لجائحة كورونا، مؤكداً أن هذه المبادرة تسهم في تعميق فهم شعوب دول المنظمة لدورها الكبير في تحقيق التضامن لدول المنطقة والذي تجسده مبادرة الرابطة.


الاتحاد الإفريقى

العقوبات

كورونا

السودان

زيمبابوى

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