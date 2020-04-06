الإمارات: شفاء 23 حالة و تسجيل 277 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة بكورونا.. فيديو

عقدت حكومة الإمارات اليوم " الإثنين " الإحاطة الإعلامية الدورية فى إمارة أبوظبى، للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد فى الدولة وتحدثت فيها الدكتورة فريدة الحوسنى المتحدث الرسمى عن القطاع الصحى فى دولة الإمارات، عن مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت الدكتورة فريدة الحوسنى، خلال الإحاطة عن تسجيل و رصد 277 حالة إصابة جديدة كورونا المستجد ، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، ومع تسجيل الحالات الجديدة وصل إجمالي عدد الحالات التي تم تشخيصها 2076 حالة في دولة الإمارات.

و أوضحت الدكتورة فريدة أن الحالات المسجلة تعود لجنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وأشارت إلى أن زيادة عدد الإصابات تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدى وإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

من ناحية آخرى قالت الدكتورة فريدة :" يؤسفنا الإعلان عن حالة وفاة لمصاب من الجنسية الآسيوية، ومع حالة الوفاة وصل إجمالي حالات الوفاة في الدولة إلى 11 حالة "، وتوجهت بخالص التعازي والمواساة لذوي المتوفي وأسرته، وأكدت حرص حكومة الإمارات على التواصل معهم، وتقديم الدعم اللازم لهم في هذه الفترة ، وتسهيل تنفيذ أي إجراءات لدعمهم.

وأعلنت الدكتورة فريدة الحوسنى، شفاء 23 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى و وصل مجموع حالات الشفاء إلى 167 حالة مسجلة حتى الآن.

و أوضحت الدكتورة فريدة أن نظامنا الصحي بقوة تقصيه ومتابعته المستمرة على نطاق واسع مكن الجهات الصحية من رصد الحالات الجديدة و قالت إن هذا الرصد و التقصي و الذي وصلنا معه إلى إجمالي عدد الحالات له جانب مهم يتمثل في أن دولة الامارات بكل طواقمها الطبية قادرة على اكتشاف الفيروس وأماكن تواجده بأسرع وقت .

وأكدت أن دولة الإمارات لا تنظر إلى زيادة الحالات بمنظور سلبي بل على العكس .. فقيامنا بتكثيف إجراءات الفحص وتوسيع نطاقه على جميع المواطنين والمقيمين، يعزز من نجاحنا في احتواء كل الاصابات والحد من انتشار الفيروس بشكل أكبر و بالتالي القضاء عليه.