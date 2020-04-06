الإمارات تخصص طائرتين لإجلاء مواطنيها من المملكة المتحدة

كتب محمد عبد المجيد

خصصت دولة الإمارات العربية المتحدة، طائرتين لإجلاء أكثر من 80 إماراتيا من المملكة المتحدة، يومى 5 و7 أبريل الحالى، الذين كانوا يتواجدون إما للدراسة أو لتلقى العلاج الطبى، ولم يتمكنوا من العودة بعد تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الدولة يوم 24 مارس الماضى، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا التاجى المستجد "كوفيد -19" فى العديد من دول العالم.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أوضح خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولى، أن هاتين الرحلتين من 43 رحلة تم تنظيمها لإعادة 1783 مواطنا إماراتيا من جميع أنحاء العالم، وأن هناك 22 عملية إجلاء جارية وسيتم الانتهاء منها فى الأيام القادمة، لإعادة حوالى 641 مواطنا إماراتيا إلى الوطن.

و أكد وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولى، نحن فخورون بفريقنا، الذى عمل بلا كلل خلال الأسبوع الماضى لمساعدة مواطنى الإمارات على العودة إلى ديارهم.

من جانبه، قال منصور عبدالله خلفان بالهول سفير لدولة لدى المملكة المتحدة، إن رفاهية مواطنينا هى أولويتنا القصوى، ولهذا السبب اتخذت حكومتنا إجراءات صارمة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد داخل الدولة، وأن مثل هذا الالتزام الثابت يعنى أيضا بقاء مواطنينا فى المنزل آمنا فى هذا الوقت الصعب.