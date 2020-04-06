الأوقاف تطلق صفحة خاصة بمبادرة "معا لخطاب دينى مستنير" تحت مسمى "وعى"

كتب إسماعيل رفعت

قررت وزارة الأوقاف إطلاق صفحة "وعى" عبر فيس بوك لنشر كل ما يتصل بمبادرة "معا لخطاب دينى مستنير" خلال 48 ساعة.

وتهدف الصفحة إلى تكثيف ونشر الخواطر وجميع الأعمال الدعوية المتصلة بالمبادرة على نطاق واسع، وستقوم إدارة الصفحة بنشر العديد من الرسائل الدعوية المصورة للأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، وسوف تتاح هذه المادة الدعوية لكل الوسائل الإعلامية عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى.

قالت وزارة الأوقاف إن ذلك يأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف لنشر الفكر المستنير، والتوسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعى.

وقد اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف اليوم الاثنين النسخة النهائية لكتاب "خطورة التكفير والفتوى بدون علم " ، وهو خلاصة نخبة من الأبحاث العلمية المتميزة المقدمة للمؤتمرين الدوليين: الثالث والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي عقد بالقاهرة تحت عنوان: (خطورة الفكر التكفيري والفتوى بدون علم على المصالح الوطنية والعلاقات الدولية) ، والرابع والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي عقد بالقاهرة تحت عنوان : (عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه: طريق التصحيح) .

وتضمن الكتاب أهم توصيات المؤتمرين والعديد من الأبحاث الهامة في موضوع خطورة التكفير والفتوى بدون علم وبيان وسطية الإسلام.