اليوم السابع
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الأكاديمية المهنية للمعلمين تناقش إتاحة برامج رقمية للتمكين المهنى للمعلمين

الإثنين، 06 أبريل 2020 07:17 م
الأكاديمية المهنية للمعلمين تناقش إتاحة برامج رقمية للتمكين المهنى للمعلمين الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين
كتب محمود طه حسين

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تيسيرا على المعلمين المرشحين للترقي للعام 2019-2020 عقد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين اجتماعاً مع قيادات الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمقر الرئيس بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر اليوم الاثنين ، وذلك لمناقشة مدى إتاحة برامج رقمية للتمكين المهني" أون  لاين" للمعلمين المرشحين للترقي، بحضور مجدي أمين مدير الأكاديمية ، ومديري عموم الإدارات العامة بالأكاديمية المهنية للمعلمين ، وبعض من مديري فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمحافظات.

ويتضمن البرنامج الرقمي مجموعة من الأنشطة التدريبية التفاعلية تغطى مجالات إختبارات الترقي التى سبق الإعلان عنها ، ويكون إجتياز بعض هذه الأنشطة ، شرطاً لإستكمال الأنشطة التالية ، وفى حال إجتياز المعلم للبرنامج يستطيع المعلم بنفسه طباعة شهادة إجتيازه الكترونياً ، باعتبارها أحد متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي، وقد تم مناقشة مدى إمكانية إتاحة البرنامج الرقمي لمن يرغب من السادة المعلمين الحصول عليه “Online” عن بعد من أي مكان سواء من المدرسة أو المنزل أو من خلال هاتفه الذكي.

وأكدت الأكاديمية أنه يمنح من لا يجتاز البرنامج الرقمي التفاعلي فرصة أخرى لاجتياز إختبار الترقي الالكتروني ، مع الإحتفاظ بحق من ليس لديه الرغبة في الإلتحاق بالبرنامج الرقمي من المعلمين المرشحين للترقي أيضا بامتحان إلكتروني  يتم عقده بمعامل فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمحافظات، ومعامل التطوير التكنولوجي بالمديريات والإدارات التعليمية ، على أن يتم إخطار هؤلاء المعلمين بمواعيد تلك الاختبارات لاحقاً عبر صفحاتهم الإلكترونية على موقع نظام كادر المعلم.

 


التربية والتعليم

برنامج اون لاين

المعلمين المرشحين للترقى

اخبار مصر

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