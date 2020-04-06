اليوم السابع
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الأردن: مليون دينار تكلفة 15 ألفَ فحص فى 66 يوما للكشف عن فيروس كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 05:50 م
الأردن: مليون دينار تكلفة 15 ألفَ فحص فى 66 يوما للكشف عن فيروس كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
وكالات

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اجرت وزارة الصحة بالمملكة الأردنية، بالتعاون مع الخدمات الطِّبية الملكية حتى اليوم 15 ألف فحص فى 66 يومًا للكشف عن فيروس كورونا بكلفة مليون دينار.

وكالة الأنباء الأردنية "بترا" تتبعت هذه الفحوصات وكلفة كلِّ واحد منها، وتبين أنَّها بدأت قبل 66 يومًا أي مع بداية شهر مارس الماضي، واستمرت بوتيرة عالية حتى اليوم، حيث تبلغ كُلفة الفحص الواحد 50 دينارًا حسب أرقام رسمية.

وقال المتحدث الإعلامي باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات لـ"بترا" اليوم الاثنين، إنَّ هذه كلفة الفحص الواحد، وأجرى 15 ألف فحص حتى اليوم، وهذه الكلفة لإجراء الفحص تتحملها الوزارة.

وبين أنَّ الكادر الطِّبي الذي يعمل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا في مستشفى الملك المؤسس في محافظة إربد والأمير حمزة في العاصمة عمَّان يبلغ 15 طبيبًا استشاريًا وأخصائيًا.

وأشار إلى وجود 6 أطباء أخصائيي صدرية و3 أطباء عناية حثيثة وتخدير في الأمير حمزة، و6 استشاريين صدرية وعناية حثيثة في الملك المؤسس، بالإضافة إلى 100 طبيب مقيم في كلا المشفيين يتناوبون بنظام "الشِّفتات" بشكل منتظم ودوري لمدة 24 ساعة.

ولفت إلى أنَّ كل أولئك يدعمهم كادر خدمات مساندة من ممرضين وغيرهم، بالإضافة إلى الكوادر التي تقدم الخدمات اللازمة للمرضى والأطباء.

وتبدأ اللجنة الوطنية للأوبئة بإجراء فحوصات عشوائية في مناطق متعددة من المملكة لم تسجل أية إصابات بفيروس كورونا المستجد، أو تلك التي سجَّلت إصابات قليلة، وستشمل خط الدِّفاع الأول في المملكة "المستشفيات والأطباء وكوادر الدفاع المدني".

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة حتى مساء الخامس من آذار 345 حالة، شُفي عدد منها، و5 وفيات.  


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