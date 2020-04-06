اضبط مخالفة .. زحام عمال المصانع بالإسماعيلية رغم التحذيرات من كورونا.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

تشهد منطقة الاستثمار بالإسماعيلية والتى تضم عددا كبير من المصانع، أزدحام كبير بين العاملين فى المصانع وقت دخول العمل أو الخروج بالإضافة إلى كثافة العمالة داخل صالات العمل بالمصانع، وعدم التزام العديد منهم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، رغم قرار اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالتأكيد على أصحاب المصانع باتخاذ كافة إجراءات وقائية العمال، بقياس درجات حرارة جميع العمال، يوميًا، مع التزامهم بارتداء الكمامات، وجوانتى، وتقليل عدد العاملين وتقسيمهم لورديات.

من جانبهم طالب عمال شركات الاستثمار بمحافظة الإسماعيلية، باستمرار مد الإجازة التى حصلوا عليها لمدة 10 أيام، بعد انتهائها منذ ثلاثة أيام، وعودتهم مرة أخرى السبت الماضى للانتظام فى العمل بمصانع المنطقة الحرة والاستثمار بمحافظة الإسماعيلية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من التجمعات للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، بسبب التجمعات الكبيرة للعاملين وقت دخول المصانع، وكذلك أثناء العمل، وأثناء الخروج.

كان أصحاب مصانع شركات الاستثمار بالإسماعيلية منحوا العاملين إجازة لمدة 10 أيام، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، على أن يتحمل العامل أجر 5 أيام والمصانع تتحمل راتب 5 أيام.

وتشهد شركات الاستثمار بمحافظة الإسماعيلية تجمع الآلاف من عمال المصانع، للتوقيع بالبصمة أثناء دخول المصانع، ونفس الأمر أثناء الخروج، وطالب العمال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالتدخل لدى أصحاب المصانع، بتأجيل عودتهم للعمل مرة أخرى، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال اللواء شريف فهى بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن هناك استعدادات وقائية كبيرة فى المناطق الصناعية والاستثمارية للكشف على العمل أثناء دخولهم العمل، واتباع الإجراءات الصحية والوقائية المتبعة عالميًا حتى لا تقف عجلة الإنتاج، خاصة وأن هناك مصانع تعمل فى مواد التعقيم والتطهير، وتم عمل التصاريح اللازمة لتحرك العاملين من خلال أتوبيسات تم توفيرها.

وقال مصدر بديوان عام محافظة الإسماعيلية، إن الأجهزة التنفيذية تتابع عن قرب، وضع عمال مصانع الاستثمار، وتم التنسيق مع أصحاب المصانع على تعقيم وتطهير جميع العاملين قبل دخول المصنع ومنع التجمعات، بالإضافة إلى قياس درجة حرارة العاملين قبل دخول المصانع.

كانت الأجهزة التنفيذية بالإسماعيلية شهدت قد فرضت أمس، بعزبة أبو ربيع التابعة لقرية السبع آبار الشرقية بمحافظة الإسماعيلية، عزلًا طبيًا وأمنيًا على مداخل ومخارج العزبة، وذلك بعد ثبوت إصابة حالتين من أهالي العزبة بفيروس كورونا، وتقرر منع دخول أو خروج أى شخص من القرية التى تضم قرابة 50 أسرة لمدة 14 يومًا.



























